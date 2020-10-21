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Бизнес

«Яндекс.Музыка» и другие сервисы — только для абонентов Beeline!

Beeline предоставляет своим абонентам возможность бесплатного использования «Яндекс.Музыки», «КиноПоиска» и «Яндекс.Диска» на 90 дней.

Это единая подписка на сервисы «Яндекса». Подписка позволяет:

  • смотреть эксклюзивные фильмы и сериалы без рекламы и в идеальном качестве на «КиноПоиске»;
  • искать и прослушивать музыку с рекомендациями для каждого пользователя на «Яндекс.Музыке»;
  • хранить важную информацию на 10 ГБ на «Яндекс.Диске».

Уникальный промокод можно получить в приложении Мой Beeline.

  • Промокод дает право на 90 дней пользования «Яндекс.Музыкой», «КиноПоиском» и «Яндекс.Диском» в 10 ГБ;
  • на сайте «Яндекс» абоненту необходимо будет привязать свою банковскую карту для дальнейшего получения промокода;
  • количество промокодов ограничено.

Слушайте музыку со всего мира, смотрите фильмы и пользуйтесь облаком бесплатно вместе с «Яндекс» и Beeline!

C заботой о вас Beeline.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/170142/
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