Beeline предоставляет своим абонентам возможность бесплатного использования «Яндекс.Музыки», «КиноПоиска» и «Яндекс.Диска» на 90 дней.

Это единая подписка на сервисы «Яндекса». Подписка позволяет:

смотреть эксклюзивные фильмы и сериалы без рекламы и в идеальном качестве на «КиноПоиске»;

искать и прослушивать музыку с рекомендациями для каждого пользователя на «Яндекс.Музыке»;

хранить важную информацию на 10 ГБ на «Яндекс.Диске».

Уникальный промокод можно получить в приложении Мой Beeline.

Промокод дает право на 90 дней пользования «Яндекс.Музыкой», «КиноПоиском» и «Яндекс.Диском» в 10 ГБ;

на сайте «Яндекс» абоненту необходимо будет привязать свою банковскую карту для дальнейшего получения промокода;

количество промокодов ограничено.

Слушайте музыку со всего мира, смотрите фильмы и пользуйтесь облаком бесплатно вместе с «Яндекс» и Beeline!

C заботой о вас Beeline.