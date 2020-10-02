Beeline продолжает расширять сеть: 220 базовых станций с начала года!

Beeline продолжает работать над улучшением качества связи по всему Кыргызстану, запуская новые базовые станции 4G LTE. Таким образом оператор обеспечивает своих абонентов высокоскоростным доступом в интернет и качественными голосовыми услугами и улучшает пользовательский опыт своих абонентов в несколько раз.

В условиях непростой ситуации в стране Beeline ставит своей первостепенной задачей предоставление бесперебойной и качественной связи и покрытия вне зависимости от вызовов, с которыми приходится сталкиваться.

Для обеспечения еще более качественного обслуживания абонентов компания расширила зону покрытия и емкости сети, установив с начала года 220 дополнительных базовых станций 4G LTE по всей стране, усилив присутствие сети в Ошской и Чуйской областях:

Баткенская область: села Ташкоргон, Абдусамат, Жаны-Айыл, Минчынар, Чек, Базар-Баши, Уч-Коргон, Раззаков;

Джалал-Абадская область: села Ачы, Жетиген, Сары-Согот, Чолпон-Ата, Бек-Абад, Кызыл-Озгоруш, Кумуш-Азиз, Кара-Кунгей, Кызыл-Сенир, Боз-Чычкан, Кара-Булак, Жоонкунгой, Кара-Чолок, Жаны-Базар, Бургонду, Ладан-Кара, а также в городе Джалал-Абаде;

Ошская область: cела Гулбахор, Савай, Калматай, Кок-Бель, Жаны-Турмуш, Борко, Жылы-Суу, Кара-Кокту, Первое Мая, Ылай-Талаа, Куу-Майдан, Арыкбою, Мангыт; села Ак-Шар, Мырза Аке;

Таласская область: села Ынтымак, Каинды;

Чуйская область: села Пригородное, Военно-Антоновка, Арчалы, Новопавловка, Маловодное, поселок Дачный, город Кант, село Нижняя Ала-Арча; город Токмак, села Беловодское, Алексеевка, города Кара-Балта, Шопоков, села Сокулук, Садовое;

жилмассивы «Калыс-Ордо», «Ак-Ордо», на участках по улице Кривоносова, Кен-Суу в Бишкеке.

Ознакомиться с полной картой покрытия сети Beeline 4G/3G/2G можно на сайте компании.

Помимо строительства новых станций, технические специалисты Beeline постоянно мониторят сеть и мгновенно реагируют на сообщения о возможных неполадках, оперативно устраняя их и обеспечивая качественную и бесперебойную работу телекоммуникационного оборудования в любых условиях.

Beeline: с заботой о вас и ваших близких!