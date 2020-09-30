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Бизнес

Внимание! Важная информация от Beeline

Уважаемые абоненты!

В ночь с 30 сентября на 1 октября 2020 года будут проводиться технические работы для улучшения качества обслуживания.

По этой причине абонентам будут временно недоступны некоторые сервисы, в числе которых пополнение баланса, подключение/отключение тарифов и услуг, роуминг, команды проверки пакетов.

Чтобы оставаться на связи в этот период, просим вас заранее позаботиться о своем балансе, пополнив его заблаговременно. После завершения работ услуги будут доступны в полном объеме.

Приносим свои извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание. Мы становимся лучше каждый день для вас, улучшая качество обслуживания и покрытие сети.

С заботой о Вас Beeline.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/166943/
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