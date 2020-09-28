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Бизнес

1 октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены

Внимание! 1 октября 2020 года все неидентифицированные мобильные кошельки будут отключены.

Мобильное приложение Balance напоминает, что, согласно требованиям Национального банка КР, до 1 октября этого года всем неидентифицированным пользователям необходимо обновить приложение и пройти онлайн-идентификацию, иначе совершение платежей будет невозможным.

Сделать это можно онлайн в приложении Balance или в любом близлежащем к вам офисе продаж и обслуживания Beeline. При этом с собой обязательно иметь паспорт.

Как пройти идентификацию в приложении:

1. Обновите приложение Balance.kg.
2. На главной странице в меню нажмите «Еще».
3. Далее выберите «Настройки» и нажмите «Аккаунт».
4. Выберите «Пройти идентификацию».

Запрет на наличие и использование неидентифицированных электронных кошельков вводится с 1 октября 2020 года НБ КР в целях минимизации рисков в сфере противодействия террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, а также для противодействия запутыванию финансовых потоков и покупке запрещенных товаров.

Основные возможности онлайн-идентификации:

— увеличение лимитов до 60 тысяч сомов;
— неограниченный доступ к сервисам;
— переводы между электронными кошельками.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/166719/
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