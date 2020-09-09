Стартуй легко с сетью АЗС «Газпромнефть»

На автозаправочных станциях сети «Газпромнефть» в Кыргызстане запустилась акция «Стартуй легко», участники которой получат возможность выиграть 15 тысяч литров премиального топлива, ноутбуки, телевизоры, Apple Airpods и пять iPhone 11.

Для участия в акции достаточно с 9 сентября по 1 декабря 2020 года заправляться и совершать покупки на АЗС сети с использованием карты лояльности «Сапарыбыз бир». Как только сумма покупок за период акции составит 1 тысячу сомов, участник получит виртуальный билет в личном кабинете на сайте.

Розыгрыши призов будут проходить каждые две недели:

25 сентября — 10 смарт-часов и 100 топливных сертификатов на 25 литров премиального топлива G-Drive 95;

9 октября — 10 наушников Apple Airpods, 100 топливных сертификатов;

23 октября — 5 ноутбуков Asus, 100 топливных сертификатов;

06 ноября — 5 ноутбуков Asus, 100 топливных сертификатов;

20 ноября — 5 телевизоров Sony, 100 топливных сертификатов;

9 декабря — 10 телевизоров Sony, 100 топливных сертификатов;

ФИНАЛ, 9 декабря — 5 смартфонов iPhone 11.

Количество билетов неограниченно.

Главные победители определятся в прямом эфире на официальных страницах сети АЗС в Instagram и Facebook с помощью генератора случайных чисел.

Справка. Приобретайте карту лояльности «Сапарыбыз бир» на любой АЗС «Газпромнефть» в Кыргызстане. Она позволит копить баллы с каждой заправки и покупки на АЗС, участвовать в акциях и выигрывать призы.

Пример расчета суммы

Например, сегодня заправили топливо на 800 сомов, а в следующий раз заправились и купили кофе на 1 тысячу 100 сомов. В сумме — 1 тысяча 900 сомов. Это один виртуальный билет и 900 сомов в остатке. То есть для следующего билета нужно совершить любую покупку на 100 сомов.