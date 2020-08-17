«Газпром Кыргызстан» временно приостанавливает прием платежей через Terem Pay

В связи с приостановлением лицензии ОсОО Terem Pay Национальным банком Кыргызской Республики компания «Газпром Кыргызстан» временно приостанавливает прием платежей через платежные терминалы Terem Pay.

При этом все остальные возможности для осуществления платежей за природный газ работают в штатном режиме.

«Газпром Кыргызстан» рекомендует потребителям природного газа совершать платежи через альтернативные платежные системы, в том числе Pay24, Quickpay, «Оной», UMAI, «О!Терминал» и другие, а также через сайт и мобильное приложение компании, мобильные кошельки «Элсом 2.0», MegaPay, Balance, «О!Деньги», в кассах коммерческих банков и в отделениях ГП «Кыргызпочтасы».

Для удобства потребители природного газа могут произвести оплату в Центрах обслуживания населения Бишкека по следующим адресам:

— улица Горького, 22.

График работы: понедельник — суббота с 8.00 до 16.00. Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.

— улица Фучика, 19.

График работы: понедельник — пятница с 8.00 до 16.00. Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. Суббота —воскресенье – выходной.

— улица Ахунбаева, 186/1.

График работы: понедельник — суббота с 8.00 до 16.00. Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.

Справки по телефону Единой справочной службы:

— 4444 (звонок с мобильного бесплатный);

— 0 312 680707.