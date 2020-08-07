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Бизнес

Поддержание субъектов предпринимательства, пострадавших от пандемии COVID-19

В целях поддержки мелких предпринимателей, включая частных и индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса, крупных субъектов бизнеса, чей бизнес пострадал от последствий пандемии коронавируса COVID-19, Dos Credobank совместно с Министерством финансов Кыргызской Республики реализует государственную программу «Финансирование субъектов предпринимательства».

Льготное кредитование в рамках программы «Финансирование субъектов предпринимательства» будет осуществляться по следующим отраслям:

— туризм, кроме ресторанного бизнеса, за исключением точек общественного питания при туристических объектах (пансионаты, дома отдыха и так далее);

— легкая промышленность (заготовка и переработка, промышленность);

— фармацевтическая промышленность;

— грузовые перевозки;

— стимулирование деятельности производственных и перерабатывающих предприятий (с потенциалом мультипликативного эффекта воздействия на региональную экономику, основанную на кластерном подходе);

— обрабатывающая промышленность, за исключением горнодобывающей промышленности.

— субъектам малого и среднего предпринимательства, применяющим компоненты цифровизации налоговых процедур;

— до 50 процентов от выдаваемой суммы возможно использовать на рефинансирование текущего кредита, если цель текущего кредита соответствует данной программе и заемщиком погашено более 50 процентов от основного долга.

Основные условия предоставления льготных кредитов:

  1. Необходимо быть резидентом Кыргызской Республики.

  2. Льготный кредит могут получить предприниматели, зарегистрированные в соответствующих государственных органах Кыргызской Республики, включая Государственной налоговой службе и в Социальном фонде.

  3. Заемщику необходимо иметь положительную кредитную историю до периода пандемии (23 марта 2020 года).

  4. Важно отсутствие текущей просроченной задолженности у заемщика.

  5. Срок выдачи льготных кредитов: 2−10 рабочих дней с момента предоставления всех необходимых документов.

Основные параметры кредитов:

Целевое направление

Срок кредита

Льготный период по ОД

% ставка, годовых

  1. Приобретение, обновление, расширение и модернизация основных средств.

3-60 мес.

До 18 мес., за исключением отраслей сферы услуг и туризма.

6%

  1. Закупка сырья, комплектующих, запасных частей, финансирование выплат заработных плат.

3-36 мес.

До 6 мес.

10%

  1. Приобретение, обновление, расширение и модернизация основных средств, закупка товаров, сырья, комплектующих, запасных частей субъектами предпринимательской деятельности, применяющими компоненты цифровизации налоговых процедур (электронные счета-фактуры, программные ККМ, маркировка товаров).

3-36 мес.

До 12 мес.

4%

  1. Рефинансирования кредитов промышленных, обрабатывающих и перерабатывающих предприятий.

3-36 мес.

До 12 мес.

11%

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/161851/
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