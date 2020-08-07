Поддержание субъектов предпринимательства, пострадавших от пандемии COVID-19

В целях поддержки мелких предпринимателей, включая частных и индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса, крупных субъектов бизнеса, чей бизнес пострадал от последствий пандемии коронавируса COVID-19, Dos Credobank совместно с Министерством финансов Кыргызской Республики реализует государственную программу «Финансирование субъектов предпринимательства».
Льготное кредитование в рамках программы «Финансирование субъектов предпринимательства» будет осуществляться по следующим отраслям:
— туризм, кроме ресторанного бизнеса, за исключением точек общественного питания при туристических объектах (пансионаты, дома отдыха и так далее);
— легкая промышленность (заготовка и переработка, промышленность);
— фармацевтическая промышленность;
— грузовые перевозки;
— стимулирование деятельности производственных и перерабатывающих предприятий (с потенциалом мультипликативного эффекта воздействия на региональную экономику, основанную на кластерном подходе);
— обрабатывающая промышленность, за исключением горнодобывающей промышленности.
— субъектам малого и среднего предпринимательства, применяющим компоненты цифровизации налоговых процедур;
— до 50 процентов от выдаваемой суммы возможно использовать на рефинансирование текущего кредита, если цель текущего кредита соответствует данной программе и заемщиком погашено более 50 процентов от основного долга.
Основные условия предоставления льготных кредитов:
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Необходимо быть резидентом Кыргызской Республики.
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Льготный кредит могут получить предприниматели, зарегистрированные в соответствующих государственных органах Кыргызской Республики, включая Государственной налоговой службе и в Социальном фонде.
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Заемщику необходимо иметь положительную кредитную историю до периода пандемии (23 марта 2020 года).
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Важно отсутствие текущей просроченной задолженности у заемщика.
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Срок выдачи льготных кредитов: 2−10 рабочих дней с момента предоставления всех необходимых документов.
Основные параметры кредитов:
|
Целевое направление
|
Срок кредита
|
Льготный период по ОД
|
% ставка, годовых
|
|
3-60 мес.
|
До 18 мес., за исключением отраслей сферы услуг и туризма.
|
6%
|
|
3-36 мес.
|
До 6 мес.
|
10%
|
|
3-36 мес.
|
До 12 мес.
|
4%
|
|
3-36 мес.
|
До 12 мес.
|
11%