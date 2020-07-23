Если Минздрав КР разрешит ввоз авифавира, завод готов предоставить препарат

Если Минздрав предоставит согласие на ввоз и применение препарата авифавир в Кыргызстане, то завод готов отгрузить партию в 17 тысяч упаковок в течение трех дней. Об этом заявил основатель стройкомпании «Сити Девелопмент» Замир Чаргынов.

Данная компания последние два года специализируется на строительстве медицинских кластеров «МедСити», где специалисты разных профилей оказывают услуги населению.

Накануне на своей странице в соцсети Заргынов заявил, что «МедСити» готов поставить в Кыргызстан препарат авифавир, который поможет в борьбе с COVID-19.

Авифавир — антивирусный препарат российского производства, разработанный на основе запатентованного лекарства — фавипиравира. В протоколах лечения коронавируса в России и Турции, а с недавних времен и Казахстана, начали использовать данный препарат», — рассказал Замир Чаргынов.

Он отметил, что задачей компании не является реклама или продвижение лекарственного продукта.

«Мы искренне хотим быть полезными в период пандемии, как многие активные граждане нашей страны сегодня. Здесь наша цель — обеспечить наличие этого препарата в достаточном количестве на рынке Кыргызстана. Авифавир даже в России еще не поступил в открытые продажи из-за ограниченности производственных мощностей завода», — отметил он.

По его данным, страны Латинской Америки, где в данное время бушует эпидемия, забирают основные объемы производства.

«К нашему счастью, и благодаря поддержке со стороны многих людей, кому не безразлично происходящее в Кыргызстане, нам все-таки удалось убедить завод выделить партию для Кыргызстана. Тот факт, что на сегодня мы имеем контракт на поставку 17 тысяч курсов лечения, я считаю уже огромным достижением для нас на данном этапе. Будь моя воля, я бы на весь Кыргызстан прославил имена помогавших в решении этого вопроса людей, но они скромно предпочли остаться в стороне, не присваивая себе эти заслуги», — подчеркнул он.

Основатель стройкомпании считает, что в препарате чувствуется потребность, потому что, по его словам, как только он опубликовал новость о предстоящей поставке лекарства, ему начали поступать звонки.

«Звонят врачи со сложными пациентами, у которых болезнь очень затянулась, звонят родственники больных, благотворительные фонды с регионов и так далее. Чувствуется огромная потребность в препарате. Поэтому, согласно установленной процедуре, обращаемся сегодня в Минздрав для получения согласия на ввоз и реализацию данного препарата в Кыргызстане. При Минздраве есть уполномоченный совет, который должен рассмотреть предложение и дать свое заключение. В пятницу в СМИ прошла информация со ссылкой на посла Кыргызстана в России, что Минздрав уже дал свое согласие на ввоз авифавира. Хочется верить, что это так», — сказал он.

Также Чаргынов сообщил, что для регистрации препарата в России завод по его производству ХимРАР провел ряд клинических испытаний, результаты которых были представлены им. «Мы в свою очередь передаем весь пакет документов в Минздрав на рассмотрение», — пояснил он.

В беседе Чаргынов отметил, что авифавир не только сильнодействующий, но и достаточно дорогой. «Поэтому необходимо обдуманно и взвешенно подходить к его покупке, а не поддаваться панике и закупать «на всякий случай». В Казахстане, по нашей информации, он продается примерно по 295 тысяч тенге, или 60 тысяч в сомах. Я думаю, у нас он будет намного дешевле, по крайней мере для аптек мы собираемся отпустить с минимальной наценкой», — сказал основатель стройкомпании.

Но, несмотря на это, изначальная цена лекарства все еще остается высокой.

«Поэтому уже сегодня могу сказать, что ряд благотворительных инициатив вышли с предложением купить до 2 тысяч упаковок для бесплатной передачи больным в тяжелом положении и не имеющим возможность купить его», — сообщил он.

Чаргынов добавил, что имеющаяся у них лицензия не позволяет им осуществлять розничную продажу напрямую физическим лицам.

В связи с этим препарат мы можем отпустить только аптекам с лицензией. Окончательная цена для физлиц будет уже поставлена аптеками. Мы готовы любой аптеке с лицензией отпустить и не хотели бы предоставлять какие-то эксклюзивные права на реализацию», — сказал он.