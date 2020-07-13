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Бизнес

Медикаменты и СИЗ от строительной компании Royal

Строительная компания Royal передала 1 миллион 500 тысяч сомов на закуп необходимых медикаментов и средств индивидуальной защиты больницам и стационарным учреждениям Кыргызстана.

Передача состоялась в офисе строительной фирмы под руководством генерального директора Мирлана Акжигитова.

«В это сложное время для нас важно поддержать кыргызстанцев. Мы понимаем, что данная помощь позволит спасти чьи-то жизни. Поэтому мы не можем остаться в стороне и на постоянной основе всячески стараемся помогать нашим гражданам. Данные средства будут направлены в те медучреждения, где отмечается острая необходимость в СИЗ и медикаментах. Мы уверены, что только вместе, сообща, мы сможем преодолеть все», — отметил он.

Полученные средства будут распределены среди медицинских учреждений столицы и регионов. Контроль и мониторинг будут осуществлены волонтерским движением.

В сборе денежных средств приняли участие партнеры и сотрудники компании.

Социальные инициативы на предприятии проводятся на постоянной основе: ранее компания заявила о предоставлении квартиры для медицинского сотрудника к профессиональному празднику, а с момента введения карантина оказывает поддержку населению в виде продуктовых пакетов.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/159318/
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