«Газпромнефть» дарит участникам программы лояльности золотой статус в июле

Сеть АЗС «Газпромнефть» в Кыргызстане продолжит поддерживать автомобилистов во время тяжелой эпидемиологической ситуации в стране и предоставит на июль золотой статус держателям карт «Сапарыбыз бир», не подтвердившим свой статус в июне. Клиенты, которые заправили не менее 200 литров топлива за прошедший месяц, сохранят наивысший платиновый статус программы лояльности.

Правила бонусной программы лояльности «Сапарыбыз бир» предполагают зачисление баллов на карту участника при покупке топлива, продукции магазинов на АЗС «Газпромнефть» и Drive Café, которыми в последующем клиент может воспользоваться для оплаты любого товара заправочной станции из расчета 1 балл = 1 сом.

Как начисляются баллы при статусе «Золото»:

при покупке топлива из премиальной линейки G-Drive на карту лояльности клиента возвращается 1 балл за каждый приобретенный литр;

при покупке обычного топлива и сжиженного углеводородного газа на карту лояльности клиента возвращается 0,75 балла за каждый приобретенный литр;

при покупке сопутствующих товаров в магазинах на АЗС и продукции Drive Café на карту лояльности клиента возвращается 1 балл за каждые потраченные 50 сомов.

Справка

«Сапарыбыз бир» — это программа лояльности сети АЗС «Газпромнефть» в Кыргызстане, которая предоставляет возможность клиентам не только приобретать продукцию компании с выгодой и копить баллы при предъявлении карты лояльности, но и регулярно принимать участие в специальных акциях и выигрывать ценные призы. Количество полученных баллов зависит от статуса карты: «Серебро», «Золото», «Платина». Статус карты определяется на основании объема заправленных литров топлива на АЗС «Газпромнефть» в предыдущем месяце.

Для участия в программе лояльности «Сапарыбыз бир» необходимо приобрести карту лояльности на АЗС «Газпромнефть» в Кыргызстане и заполнить специальную анкету.