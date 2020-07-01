14:17
USD 75.99
EUR 85.25
RUB 1.08
Бизнес

Начисление процентов на карты KICB — когда все важное встречается вместе!

Международные карты KICB — это выгодное предложение для каждого пользователя. Основное преимущество карт в том, что помимо платежного инструмента и предоставления скидок до 30 процентов при приобретении товаров и услуг, карты могут выполнять функцию депозита. Держатели платежных карт получают вознаграждение в размере 3 процентов годовых за хранение денежных средств на карте.

Для получения процентов на денежные средства на карте необходимо выполнить только два условия:

  • открыть и использовать международные карты Visa и Mastercard от KICB;
  • сохранять минимальный остаток на карте в национальной валюте — 10 тысяч сомов.

Карты KICB можно заказать онлайн — для этого достаточно заполнить онлайн-заявку в интернет-банкинге и выбрать желаемый филиал для получения карты, SMS-уведомление о готовности поступит на указанный в онлайн-заявке номер.

С картами от KICB вы получите:

  • бесконтактный, простой и удобный способ оплаты;
  • возможность совершать интернет-покупки;
  • отсутствие комиссии за выпуск карты;
  • скидки при оплате картами до 30 процентов в рамках дисконтной программы банка;
  • обналичивание и пополнение в широкой сети банкоматов и терминалов банка;
  • возможность совершать более 100 видов платежей онлайн, бесплатно подключив интернет-банкинг от KICB;
  • возможность получения денежных переводов сразу на карты банка (через электронный кошелек «ЭЛСОМ» и по системе «Золотая Корона»).

Новая услуга позволит не только безопасно проводить платежи онлайн и получать скидки при оплате, но и зарабатывать на карте, получая 3 процента на остаток! Пользуйтесь картами KICB и зарабатывайте!

* Действует только для банковских карт, открытых в валюте кыргызский сом.

Круглосуточный кол-центр банка: 0312 62 01 01, 0553 62 01 01.

www.kicb.net
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/157940/
просмотров: 435
Версия для печати
Материалы по теме
KICB и фонд Розы Отунбаевой высадили саженцы в школах и детских садах Бишкека
KICB refuses to be liable for guarantee of China Railway No. 5
Популярные новости
Чтобы следующий парламент не&nbsp;был чимкирик. Рецепт от&nbsp;депутата Жанара Акаева Чтобы следующий парламент не был чимкирик. Рецепт от депутата Жанара Акаева
Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов
Револьверная карта &laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; кредиты за&nbsp;десять секунд в&nbsp;течение двух лет Револьверная карта «Бакай Банка» — кредиты за десять секунд в течение двух лет
Магистерские программы Кыргызско-Германского института прикладной информатики Магистерские программы Кыргызско-Германского института прикладной информатики
Бизнес
Начисление процентов на&nbsp;карты KICB&nbsp;&mdash; когда все важное встречается вместе! Начисление процентов на карты KICB — когда все важное встречается вместе!
Беззалоговые кредиты до&nbsp;300 тысяч сомов от&nbsp;Dos Credobank Беззалоговые кредиты до 300 тысяч сомов от Dos Credobank
Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов
MegaCom обеспечил обсервации стационарными телефонами с&nbsp;бесплатной связью MegaCom обеспечил обсервации стационарными телефонами с бесплатной связью
1 июля, среда
14:02
Художница Татьяна Зеленская: Важно говорить не о проблеме, а о путях ее решения Художница Татьяна Зеленская: Важно говорить не о пробле...
13:41
Мэром города Кара-Суу стал бывший таможенник Адыл Лолобаев
13:29
Начисление процентов на карты KICB — когда все важное встречается вместе!
13:20
В больницы Бишкека с пневмонией госпитализировано 746 человек
13:16
У заместителя генерального прокурора Кыргызстана выявили коронавирус