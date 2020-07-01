Международные карты KICB — это выгодное предложение для каждого пользователя. Основное преимущество карт в том, что помимо платежного инструмента и предоставления скидок до 30 процентов при приобретении товаров и услуг, карты могут выполнять функцию депозита. Держатели платежных карт получают вознаграждение в размере 3 процентов годовых за хранение денежных средств на карте.

Для получения процентов на денежные средства на карте необходимо выполнить только два условия:

открыть и использовать международные карты Visa и Mastercard от KICB;

сохранять минимальный остаток на карте в национальной валюте — 10 тысяч сомов.

Карты KICB можно заказать онлайн — для этого достаточно заполнить онлайн-заявку в интернет-банкинге и выбрать желаемый филиал для получения карты, SMS-уведомление о готовности поступит на указанный в онлайн-заявке номер.

С картами от KICB вы получите:

бесконтактный, простой и удобный способ оплаты;

возможность совершать интернет-покупки;

отсутствие комиссии за выпуск карты;

скидки при оплате картами до 30 процентов в рамках дисконтной программы банка;

обналичивание и пополнение в широкой сети банкоматов и терминалов банка;

возможность совершать более 100 видов платежей онлайн, бесплатно подключив интернет-банкинг от KICB;

возможность получения денежных переводов сразу на карты банка (через электронный кошелек «ЭЛСОМ» и по системе «Золотая Корона»).

Новая услуга позволит не только безопасно проводить платежи онлайн и получать скидки при оплате, но и зарабатывать на карте, получая 3 процента на остаток! Пользуйтесь картами KICB и зарабатывайте!

* Действует только для банковских карт, открытых в валюте кыргызский сом.

Круглосуточный кол-центр банка: 0312 62 01 01, 0553 62 01 01.

www.kicb.net