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Экономика

Фонд Ага Хана увеличил свою долю в банке KICB

Фонд экономического развития Ага Хана выкупил доли трех акционеров Кыргызского Инвестиционно-кредитного банка (KICB). Об этом сообщила Кыргызская фондовая биржа.

Финансовый институт приобрел по 2 процента акций у Международной финансовой корпорации (IFC), Немецкой корпорации по инвестициям и развитию (DEG) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В итоге у IFC, DEG и ЕБРР больше нет акций KICB, а Фонду Ага Хана принадлежит 72 процента акций. Еще 18 процентов акций принадлежат «Хабиб Банк Лимитед», 10 процентов — Госагентству по управлению государственным имуществом.

Уточняется, что распределение долей между акционерами произведено в рамках поэтапной продажи акций согласно генеральному договору купли-продажи акций от 14 декабря 2017 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288344/
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