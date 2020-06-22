Более полумиллиона участников собрала онлайн-сессия «Топливный класс»

17 июня на портале аналитического агентства «Автостат» прошла первая онлайн-сессия программы развития компетенций в области топливной безопасности для профессионалов автомобильной отрасли «Топливный класс». В ходе почти трехчасового прямого эфира актуальные для автолюбителей темы обсудили ведущие российские отраслевые эксперты: кандидат технических наук, доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Леонид Багдасаров, кандидат технических наук, доцент Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета Виталий Лисин и руководитель программы «Нефтеконтроль» в сегменте сбыта моторных топлив «Газпром нефти» Виктор Чуяков. Модератором онлайн-сессии стала популярная телеведущая Анастасия Трегубова (Первый канал, Россия).

В части курса, посвященной мировым тенденциям в нефтепереработке, Леонид Багдасаров отметил, что высокая конкуренция на рынке заставляет автопроизводителей непрерывно совершенствовать двигатели:

«За последние десять лет российская нефтепереработка сделала колоссальный рывок. В России появились сотни новых технологических установок, которые позволили фактически прекратить выпуск некачественных нефтепродуктов и полностью обеспечить потребности нашей страны в высококачественном топливе. Причем его качество и экологичность ни в чем не уступают зарубежным аналогам».

Виктор Чуяков рассказал, что стремление свести потери качественных характеристик топлива к минимуму при поставках нефтепродуктов на дальние расстояния заставляет крупных игроков нефтяного рынка постоянно совершенствовать контроль качества топлива по всей товаропроводящей системе сети — на заводах, нефтебазах и заправочных станциях:

«На АЗС сети «Газпромнефть» в России и странах СНГ такой контроль осуществляют 28 стационарных и 14 мобильных лабораторий. Ежемесячно отбирается и тестируется более 10 тысяч проб для того, чтобы исключить любые риски попадания потребителю некондиционного продукта. Только компании уровня «Газпром нефти» могут себе позволить осуществлять дополнительный высокотехнологичный контроль сохранности топлива, такой как цифровой мониторинг доставки нефтепродуктов бензовозами, непрерывное видеонаблюдение за ними в пути или параметрическое отслеживание состояния топлива в подземных резервуарах на АЗС».

В практической части сессии «Топливный класс» Виталий Лисин рассказал о правилах топливной безопасности, при соблюдении которых, по его мнению, в России с последствиями заправки некачественным топливом или неклассовыми суррогатами столкнуться крайне маловероятно. Эксперт также раскрыл истинные причины неполадок систем автомобиля, которые водители и механики чаще всего ассоциируют с заправкой некачественным топливом. Согласно многолетней статистике университета СибАДИ, только в 20 процентах случаев к таким проявлениям приводят неполадки топливной системы, и только в 2 процентах это является следствием заправки топливом низкого качества. Самой частой — ­в 28 процентах случаев — причиной падения мощности двигателя, троения, увеличения расхода, повышения дымности и т. д. являются сбои в системе зажигания.

За время трансляции 17 июня эфир онлайн-сессии программы «Топливный класс», проходивший на сайте проекта и в крупных автомобильных сообществах в социальных сетях, посмотрело более 500 тысяч человек. Полная видеозапись курса по топливной безопасности доступна на портале аналитического агентства «Автостат».

Справка

«Топливный класс» — единственная в России общедоступная образовательная программа о топливной безопасности, объединившая научную базу ведущего отраслевого вуза — РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и опыт одного из крупнейших ритейлеров нефтепродуктов в РФ — сети АЗС «Газпромнефть». Программа разработана для профессионалов автомобильной и топливной сфер из России и стран СНГ, а также для автолюбителей, заинтересованных в эффективной работе автомобиля и сохранности его топливной системы. Ранее в офлайн-сессиях курса приняли участие более 800 специалистов дилерских и автосервисных центров, транспортных и промышленных предприятий и независимых сетей автозаправочных станций из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Кемерово, Челябинска, Тюмени, Красноярска, Алматы (Казахстан) и Душанбе (Таджикистан).