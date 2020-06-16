«Топливная безопасность: Бережем здоровье двигателя»: онлайн-сессия 17 июня

В среду, 17 июня, на портале аналитического агентства «Автостат» пройдет первая онлайн-сессия программы развития компетенций в области топливной безопасности для профессионалов автомобильной отрасли «Топливный класс».
Курс разработан при участии экспертов РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина и сети АЗС «Газпромнефть». В ходе веб-трансляции об обслуживании и оптимальной эксплуатации системы питания автомобиля, современных тенденциях на топливном рынке и технологиях объективного контроля качества моторного топлива в прямом эфире зрителям расскажут ведущие отраслевые эксперты:
- Леонид Багдасаров – кандидат технических наук, доцент кафедры химмотологии Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина;
- Виталий Лисин – кандидат технических наук, доцент кафедры «Эксплуатация и ремонт автомобилей» Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ);
- Виктор Чуяков – руководитель программы «Нефтеконтроль» в сегменте сбыта моторных топлив компании «Газпром нефть».
Модератором сессии выступит телеведущая Первого канала (Россия) Анастасия Трегубова.
В ходе курса слушатели узнают:
- как производится современное топливо и как его параметры влияют на двигатель;
- какое топливо продают на АЗС в России и странах СНГ;
- всегда ли виновато топливо, если машина хуже едет, и как обеспечить стабильную работу двигателя и топливной системы;
- когда стоит покупать брендированное топливо и зачем нужны присадки;
- как самостоятельно убедиться в надежности АЗС и качестве реализуемого топлива.
В прямом эфире ведущие эксперты отрасли расскажут, как меняется заправочный бизнес и нефтепереработка в эпоху пандемии. А в практической части специалисты дадут рекомендации, как правильно подобрать бензин или дизель для вашего автомобиля, как убедиться в их качестве, какие меры позволят обеспечить долгую и стабильную службу топливной системы и двигателя даже в период нерегулярной езды в режиме самоизоляции.
Программа «Топливный класс» будет полезна автолюбителям из России и стран СНГ, для которых важна эффективность работы автомобиля и сохранность его топливной системы, а также профессионалам автомобильной и топливной сфер.
Ранее в ее сессиях приняли участие более 800 специалистов дилерских и автосервисных центров, транспортных и промышленных предприятий и независимых сетей автозаправочных станций из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Кемерово, Челябинска, Тюмени, Красноярска, Алматы (Казахстан) и Душанбе (Таджикистан).
Прямая трансляция онлайн-сессии «Топливный класс» начнется 17 июня в 15.00 по бишкекскому времени и будет доступна на странице проекта на портале аналитического агентства «Автостат».