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Бизнес

Правительство США ускоряет разработку вакцины против коронавируса

Сегодня в США полным ходом идет разработка вакцины против COVID-19. Проект объединяет наработки частных фармацевтических компаний и государственных учреждений.

В недавно опубликованном Плане действий правительства США говорится об усилении работы по следующим направлениям:

  • Активизация сотрудничества по разработке методов лечения и вакцины от коронавируса. Эта инициатива объединяет более десятка ведущих биофармацевтических компаний.
  • Правительство США дополнительно к многолетним инвестициям в исследования потратило более $1 миллиарда на разработку вакцины против COVID-19. Все это стало возможным благодаря партнерству с американскими фармацевтическими компаниями и международными организациями.

В настоящее время при финансовой поддержке правительства США проводятся два проекта клинических испытаний вакцины. Одна из этих программ была разработана в Норвегии в сотрудничестве с CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations).

Опираясь на свой вклад в глобальное здравоохранение (более $140 миллиардов за последние 20 лет), США также продолжают инвестировать в борьбу с малярией (PMI), туберкулезом и полиомиелитом.

С прицелом на будущее американское правительство потратило более $500 миллионов на образование, здравоохранение, водоснабжение и санитарию в медучреждениях, а также на расширение лабораторного потенциала, эпиднадзора и быстрого реагирования. Эту помощь получили порядка 100 стран по всему миру.

US Department of State.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/153148/
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