Стартовал благотворительный проект Всемирной ассамблеи мусульманской молодежи

Дан старт благотворительному проекту Всемирной ассамблеи мусульманской молодежи под названием «Один народ — одна цель». Во всех регионах страны идет раздача продуктовых наборов для особо нуждающихся и людей, которые остались без работы и средств на существование в результате режима чрезвычайного положения в КР. Раздача производится согласно спискам, которые рекомендованы республиканским штабом и мэрией Бишкека.

В общей сложности 2 тысячи семей столицы получили продуктовые наборы. Каждый набор выдавался согласно списку, предоставленному местным органом самоуправления, под наблюдением волонтеров ассамблеи.

При непосредственном участии министра социального развития и труда КР Улукбека Кочкорова и президента Всемирной ассамблеи мусульманской молодежи в Кыргызстане господина Мухаммада Мади в первый же день проекта продуктовые наборы получили жители жилмассива «Калыс-Ордо». Также продукты питания получили нуждающиеся семьи в жилмассиве «Мурас-Ордо» и МТУ № 6, 8, 9, 10, 11 Октябрьского района Бишкека.

Если выявлялся факт, что продукты выдаются не адресно, то продукты сразу возвращались и передавались более нуждающимся людям.

Со стороны ассамблеи планируется раздача еще 4 тысяч продуктовых наборов. В ближайшие дни раздача пройдет также и в других регионах страны.