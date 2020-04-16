Стартовал благотворительный проект Всемирной ассамблеи мусульманской молодежи

Дан старт благотворительному проекту Всемирной ассамблеи мусульманской молодежи под названием «Один народ — одна цель». Во всех регионах страны идет раздача продуктовых наборов для особо нуждающихся и людей, которые остались без работы и средств на существование в результате режима чрезвычайного положения в КР. Раздача производится согласно спискам, которые рекомендованы республиканским штабом и мэрией Бишкека.
В общей сложности 2 тысячи семей столицы получили продуктовые наборы. Каждый набор выдавался согласно списку, предоставленному местным органом самоуправления, под наблюдением волонтеров ассамблеи.
Если выявлялся факт, что продукты выдаются не адресно, то продукты сразу возвращались и передавались более нуждающимся людям.
Со стороны ассамблеи планируется раздача еще 4 тысяч продуктовых наборов. В ближайшие дни раздача пройдет также и в других регионах страны.