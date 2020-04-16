17:08
USD 79.69
EUR 87.12
RUB 1.08
Бизнес

Стартовал благотворительный проект Всемирной ассамблеи мусульманской молодежи

Дан старт благотворительному проекту Всемирной ассамблеи мусульманской молодежи под названием «Один народ — одна цель». Во всех регионах страны идет раздача продуктовых наборов для особо нуждающихся и людей, которые остались без работы и средств на существование в результате режима чрезвычайного положения в КР. Раздача производится согласно спискам, которые рекомендованы республиканским штабом и мэрией Бишкека.

При непосредственном участии министра социального развития и труда КР Улукбека Кочкорова и президента Всемирной ассамблеи мусульманской молодежи в Кыргызстане господина Мухаммада Мади в первый же день проекта продуктовые наборы получили жители жилмассива «Калыс-Ордо». Также продукты питания получили нуждающиеся семьи в жилмассиве «Мурас-Ордо» и МТУ № 6, 8, 9, 10, 11 Октябрьского района Бишкека.

В общей сложности 2 тысячи семей столицы получили продуктовые наборы. Каждый набор выдавался согласно списку, предоставленному местным органом самоуправления, под наблюдением волонтеров ассамблеи.

Если выявлялся факт, что продукты выдаются не адресно, то продукты сразу возвращались и передавались более нуждающимся людям.

Со стороны ассамблеи планируется раздача еще 4 тысяч продуктовых наборов. В ближайшие дни раздача пройдет также и в других регионах страны.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/150318/
просмотров: 179
Версия для печати
Популярные новости
Наш организм&nbsp;&mdash; наша крепость: как повысить иммунитет с&nbsp;помощью питания Наш организм — наша крепость: как повысить иммунитет с помощью питания
Цена на&nbsp;газ в&nbsp;апреле не&nbsp;изменится. &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлевает тарифы марта Цена на газ в апреле не изменится. «Газпром Кыргызстан» продлевает тарифы марта
Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на&nbsp;юге и&nbsp;в&nbsp;Бишкеке Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на юге и в Бишкеке
Акция &laquo;MEGA для студентов&raquo;. Бесплатно для всех учащихся! Акция «MEGA для студентов». Бесплатно для всех учащихся!
Бизнес
Стартовал благотворительный проект Всемирной ассамблеи мусульманской молодежи Стартовал благотворительный проект Всемирной ассамблеи мусульманской молодежи
О! открыл БЕСПЛАТНЫЙ доступ на&nbsp;&laquo;ЯКласс&raquo; для всех учеников, учителей и&nbsp;студентов О! открыл БЕСПЛАТНЫЙ доступ на «ЯКласс» для всех учеников, учителей и студентов
Дезадаптация как фактор постинфекционной астении в&nbsp;современных реалиях Дезадаптация как фактор постинфекционной астении в современных реалиях
Наш организм&nbsp;&mdash; наша крепость: как повысить иммунитет с&nbsp;помощью питания Наш организм — наша крепость: как повысить иммунитет с помощью питания
16 апреля, четверг
17:05
Богослужение на Пасху-2020 для православных Кыргызстана пройдет в режиме онлайн Богослужение на Пасху-2020 для православных Кыргызстана...
16:55
Главврач инфекционки объяснил, почему медсестер больницы оставили без зарплаты
16:50
В Кыргызстане 170 тысяч 16 нуждающихся семей получили помощь от государства
16:41
Стартовал благотворительный проект Всемирной ассамблеи мусульманской молодежи
16:35
В инфекционной больнице лечится 96 больных коронавирусом, из них 39 медиков