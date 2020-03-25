Как получить заем в РФ, не имея российского гражданства

В критических обстоятельствах быстро взять в долг определенную сумму, решить проблему и постепенно возвращать деньги — сценарий вполне целесообразный. Однако многие до сих пор не знают, что теперь в России он стал доступен и для приезжих. Ситуацию с получением займов без гражданства РФ в положительную сторону изменило появление сервисов микрокредитования.

Каким образом работают такие услуги, рассмотрим на примере компании «Страна Экспресс».

Как подать заявку

Чтобы получить деньги в долг через сервис «Страна Экспресс», нужно подать заявку онлайн в мобильном приложении «Денежные переводы» от компании-партнера «Золотая корона». Данная услуга представлена в разделе «Займы».

Основные условия: заем от 5 тысяч до 15 тысяч рублей на 84 дня с процентной ставкой 0,95 процента в день. Допускается единовременное погашение всего долга досрочно или частичное внесение платежей через выбранные клиентом отрезки времени. Можно сразу просчитать оптимальный вариант при помощи калькулятора (есть и на сайте, и в приложении), который покажет итоговую сумму с учетом процентов.

При оформлении понадобится паспорт гражданина иностранного государства. Наличия кредитной истории не требуется. О решении по заявке сообщается в приложении в течение нескольких минут, реже — часов.

На данный момент предложение актуально для граждан Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана в возрасте от 18 до 60 лет. Однако сервис развивается, и этот список, возможно, вскоре расширится.

Как получить деньги

Первый заем от «Страны Экспресс» необходимо получить наличными в банке. Удобный по расположению офис легко найти с помощью карты на сайте компании.

При повторном и следующих обращениях деньги сразу после одобрения можно будет зачислять в приложении на банковскую карту. Для онлайн-зачисления подойдут карты платежных систем «МИР», Visa, Mastercard или Maestro, выпущенные любым банком РФ.

Как погасить заем

Платежи в счет погашения долга принимаются как онлайн, так и наличными. Пользователи сами выбирают комфортный для себя способ.

Чтобы погасить заем от «Страны Экспресс» онлайн, нужно совершить оплату с банковской карты в приложении «Денежные переводы» или на сайте партнера.

Внесение платежей наличными возможно в банках, салонах мобильной связи и магазинах Kari.