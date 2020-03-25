10:07
USD 78.88
EUR 85.39
RUB 1.00
Бизнес

Как получить заем в РФ, не имея российского гражданства

В критических обстоятельствах быстро взять в долг определенную сумму, решить проблему и постепенно возвращать деньги — сценарий вполне целесообразный. Однако многие до сих пор не знают, что теперь в России он стал доступен и для приезжих. Ситуацию с получением займов без гражданства РФ в положительную сторону изменило появление сервисов микрокредитования.

Каким образом работают такие услуги, рассмотрим на примере компании «Страна Экспресс».

Как подать заявку

Чтобы получить деньги в долг через сервис «Страна Экспресс», нужно подать заявку онлайн в мобильном приложении «Денежные переводы» от компании-партнера «Золотая корона». Данная услуга представлена в разделе «Займы».

Основные условия: заем от 5 тысяч до 15 тысяч рублей на 84 дня с процентной ставкой 0,95 процента в день. Допускается единовременное погашение всего долга досрочно или частичное внесение платежей через выбранные клиентом отрезки времени. Можно сразу просчитать оптимальный вариант при помощи калькулятора (есть и на сайте, и в приложении), который покажет итоговую сумму с учетом процентов. 

При оформлении понадобится паспорт гражданина иностранного государства. Наличия кредитной истории не требуется. О решении по заявке сообщается в приложении в течение нескольких минут, реже — часов.

На данный момент предложение актуально для граждан Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана в возрасте от 18 до 60 лет. Однако сервис развивается, и этот список, возможно, вскоре расширится.

Как получить деньги

Первый заем от «Страны Экспресс» необходимо получить наличными в банке. Удобный по расположению офис легко найти с помощью карты на сайте компании.

При повторном и следующих обращениях деньги сразу после одобрения можно будет зачислять в приложении на банковскую карту. Для онлайн-зачисления подойдут карты платежных систем «МИР», Visa, Mastercard или Maestro, выпущенные любым банком РФ. 

Как погасить заем

Платежи в счет погашения долга принимаются как онлайн, так и наличными. Пользователи сами выбирают комфортный для себя способ.

Чтобы погасить заем от «Страны Экспресс» онлайн, нужно совершить оплату с банковской карты в приложении «Денежные переводы» или на сайте партнера.

Внесение платежей наличными возможно в банках, салонах мобильной связи и магазинах Kari.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/147700/
просмотров: 117
Версия для печати
Материалы по теме
Как отправить и получить перевод в Кыргызстане
Получи перевод с «Золотой Короны» на «Элкарт», не посещая банк
Кто может выиграть в «Бакай Банке» 700 тысяч сомов за денежные переводы?
В Кыргызстане растет число банковских карт. Преобладают международные системы
Популярные новости
Азамат Акенеев: Держать деньги дома&nbsp;&mdash; большой риск Азамат Акенеев: Держать деньги дома — большой риск
Стартовали доставка SIM-карт и&nbsp;пополнение баланса на&nbsp;дому по&nbsp;всему Кыргызстану Стартовали доставка SIM-карт и пополнение баланса на дому по всему Кыргызстану
&laquo;Керемет Банк&raquo; информирует клиентов о&nbsp;переходе на&nbsp;сокращенный график работы «Керемет Банк» информирует клиентов о переходе на сокращенный график работы
Звонки на&nbsp;все номера горячих линий для абонентов О! БЕСПЛАТНЫЕ Звонки на все номера горячих линий для абонентов О! БЕСПЛАТНЫЕ
Бизнес
Как получить заем в&nbsp;РФ, не&nbsp;имея российского гражданства Как получить заем в РФ, не имея российского гражданства
&laquo;Оптима Банк&raquo; о&nbsp;работе в&nbsp;условиях глобальной пандемии коронавируса «Оптима Банк» о работе в условиях глобальной пандемии коронавируса
Азамат Акенеев: Держать деньги дома&nbsp;&mdash; большой риск Азамат Акенеев: Держать деньги дома — большой риск
&laquo;Керемет Банк&raquo; информирует клиентов о&nbsp;переходе на&nbsp;сокращенный график работы «Керемет Банк» информирует клиентов о переходе на сокращенный график работы
25 марта, среда
10:02
Гражданских активистов просят помочь Минздраву в работе с населением Гражданских активистов просят помочь Минздраву в работе...
10:02
Как получить заем в РФ, не имея российского гражданства
09:52
Минздрав готов постатейно отчитаться о расходах на борьбу с коронавирусом
09:52
В Кыргызстане маски и средства защиты используют строго по назначению
09:49
Пандемия коронавируса. Кыргызстанцы в США начали сбор денег для наших врачей