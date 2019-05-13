Как отправить и получить перевод в Кыргызстане

Представление о том, что системы денежных переводов (СДП) могут пригодиться только тем, кто уехал на заработки в другую страну, ошибочно. Безусловно, трудовые мигранты с их помощью давно и успешно пересылают деньги на родину. Однако такой способ финансового взаимодействия бывает полезен и при других обстоятельствах.
Чем выгодно обращение к СДП в разных ситуациях, рассмотрим на примере системы «Золотая Корона».
Вы — отправитель перевода в КыргызстанеСервис «Золотая Корона — Денежные переводы» позволит отправить деньги как внутри страны, так и за ее пределы без открытия счета. Оформление займет несколько минут.
Обратиться можно в любой удобный пункт обслуживания. На территории республики их более 1 тысячи 200.
Перевод выполняется без указания конкретного адреса получателя, достаточно обозначить страну и город.
В рамках акций тарифы исходящих переводов по определенным направлениям могут выгодно снижаться. Так, с 01.03.2019 г. по 31.05.2019 г. при транзакции из Кыргызстана в Турцию комиссия составит 0,9 процента независимо от суммы.
Кроме того, с июня 2015 года по сегодняшний день на постоянной основе действует тариф «0 процентов». Он срабатывает, если при оформлении перевода выбрать валюту получения, отличающуюся от валюты отправки.
Вы — получатель перевода в Кыргызстане
Получить наличные можно в любом пункте выдачи, так как все переводы «Золотой Короны» являются безадресными.
Чтобы быстро найти удобный офис обслуживания, стоит воспользоваться списком на сайте сервиса или в мобильном приложении.
Зарубежные переводы пользователи в Кыргызстане могут зачислить в сомах на свою карту онлайн.
Вы — отправитель перевода в РоссииВ этом случае система платежных сервисов «Золотая Корона» позволяет отсылать деньги в двух форматах: наличными и онлайн.
Онлайн-сервис «Денежные переводы» доступен на сайте koronapay.com и в мобильном приложении круглосуточно.
Совершая операции онлайн, пользователь получает возможность самостоятельно отслеживать их статус на всех этапах.
Настройки в мобильном приложении разрешают выбрать интерфейс на кыргызском языке.