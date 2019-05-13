Как отправить и получить перевод в Кыргызстане

Представление о том, что системы денежных переводов (СДП) могут пригодиться только тем, кто уехал на заработки в другую страну, ошибочно. Безусловно, трудовые мигранты с их помощью давно и успешно пересылают деньги на родину. Однако такой способ финансового взаимодействия бывает полезен и при других обстоятельствах.

Чем выгодно обращение к СДП в разных ситуациях, рассмотрим на примере системы «Золотая Корона».

Вы — отправитель перевода в Кыргызстане

Сервис « Золотая Корона — Денежные переводы » позволит отправить деньги как внутри страны, так и за ее пределы без открытия счета. Оформление займет несколько минут.

Обратиться можно в любой удобный пункт обслуживания. На территории республики их более 1 тысячи 200.

Перевод выполняется без указания конкретного адреса получателя, достаточно обозначить страну и город.

В рамках акций тарифы исходящих переводов по определенным направлениям могут выгодно снижаться. Так, с 01.03.2019 г. по 31.05.2019 г. при транзакции из Кыргызстана в Турцию комиссия составит 0,9 процента независимо от суммы.

Кроме того, с июня 2015 года по сегодняшний день на постоянной основе действует тариф «0 процентов». Он срабатывает, если при оформлении перевода выбрать валюту получения, отличающуюся от валюты отправки.

Вы — получатель перевода в Кыргызстане

Получить наличные можно в любом пункте выдачи, так как все переводы «Золотой Короны» являются безадресными.

Чтобы быстро найти удобный офис обслуживания, стоит воспользоваться списком на сайте сервиса или в мобильном приложении.

Зарубежные переводы пользователи в Кыргызстане могут зачислить в сомах на свою карту онлайн.

Данная услуга предоставляется на сайте, а также в мобильном приложении «Денежные переводы» для обладателей карт платежных систем Элкарт, Visa (кроме банков KICB, «Бакай», Банк Азии, БТА, Кыргызско-Швейцарского) и MasterCard/Maestro (РСК Банк), выданных на территории республики.

Вы — отправитель перевода в России

В этом случае система платежных сервисов «Золотая Корона» позволяет отсылать деньги в двух форматах: наличными и онлайн.

Онлайн-сервис «Денежные переводы» доступен на сайте koronapay.com и в мобильном приложении круглосуточно.

Совершая операции онлайн, пользователь получает возможность самостоятельно отслеживать их статус на всех этапах.

Настройки в мобильном приложении разрешают выбрать интерфейс на кыргызском языке.