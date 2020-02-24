Beeline объявляет о запуске технологии сим-карт нового поколения eSIM

Оператор Beeline запустил в массовую эксплуатацию технологию eSIM — сим-карт нового поколения. Это означает, что владельцы телефонных аппаратов, которые поддерживают eSIM, могут активировать их в офисах продаж и обслуживания Beeline и испытать на себе все преимущества мировых технических инноваций.

eSIM (embedded sim) Это встроенная в аппарат сим-карта, которая не требует физического взаимодействия с ней. Ее нельзя повредить, потерять или извлечь. Она может служить дополнительной сим-картой в телефоне с уже действующей физической сим-картой. Пока технология поддерживается преимущественно только последними аппаратами моделей iPhone и Google Pixel.

Основные преимущества eSIM:

Возможность использования двух номеров на одном устройстве с единственным слотом для сим-карты. Безопасность. eSIM невозможно украсть, потерять или клонировать. Независимость от конкретного мобильного оператора. Удобство использования при выезде за пределы Кыргызстана. Быстрота процесса обслуживания и простота получения сервиса.

Как активировать eSIM

Необходимо прийти в любой из нижеуказанных офисов продаж и обслуживания Beeline c аппаратом, поддерживающим технологию eSIM, и получить уникальный QR-код для ее активации.

Активировать eSIM можно в офисах Beeline:

ТРЦ Asia Mall;

ТРЦ «Бишкек Парк»;

ТЦ «ГУМ»;

ТЦ «ЦУМ 1»;

ТЦ «ЦУМ 2»;

БЦ «Асыл-Таш» (центральный офис Beeline);

ТЦ Vefa Center;

ТЦ Beta Stores 2;

ТЦ «ЦУМ», Asia Store;

Samsung, улица Ахунбаева, 94/3;

ТЦ «ГУМ», «Мой телефон»,

Г/М «Глобус», AppleStore.

Подробности на сайте esim.beeline.kg.