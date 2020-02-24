Beeline объявляет о запуске технологии сим-карт нового поколения eSIM

Оператор Beeline запустил в массовую эксплуатацию технологию eSIM — сим-карт нового поколения. Это означает, что владельцы телефонных аппаратов, которые поддерживают eSIM, могут активировать их в офисах продаж и обслуживания Beeline и испытать на себе все преимущества мировых технических инноваций.
eSIM (embedded sim)
Это встроенная в аппарат сим-карта, которая не требует физического взаимодействия с ней. Ее нельзя повредить, потерять или извлечь. Она может служить дополнительной сим-картой в телефоне с уже действующей физической сим-картой. Пока технология поддерживается преимущественно только последними аппаратами моделей iPhone и Google Pixel.
Основные преимущества eSIM:
- Возможность использования двух номеров на одном устройстве с единственным слотом для сим-карты.
- Безопасность. eSIM невозможно украсть, потерять или клонировать.
- Независимость от конкретного мобильного оператора.
- Удобство использования при выезде за пределы Кыргызстана.
- Быстрота процесса обслуживания и простота получения сервиса.
Как активировать eSIM
Необходимо прийти в любой из нижеуказанных офисов продаж и обслуживания Beeline c аппаратом, поддерживающим технологию eSIM, и получить уникальный QR-код для ее активации.
Активировать eSIM можно в офисах Beeline:
- ТРЦ Asia Mall;
- ТРЦ «Бишкек Парк»;
- ТЦ «ГУМ»;
- ТЦ «ЦУМ 1»;
- ТЦ «ЦУМ 2»;
- БЦ «Асыл-Таш» (центральный офис Beeline);
- ТЦ Vefa Center;
- ТЦ Beta Stores 2;
- ТЦ «ЦУМ», Asia Store;
- Samsung, улица Ахунбаева, 94/3;
- ТЦ «ГУМ», «Мой телефон»,
- Г/М «Глобус», AppleStore.
Подробности на сайте esim.beeline.kg.