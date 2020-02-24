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Бизнес

Beeline объявляет о запуске технологии сим-карт нового поколения eSIM

Оператор Beeline запустил в массовую эксплуатацию технологию eSIM — сим-карт нового поколения. Это означает, что владельцы телефонных аппаратов, которые поддерживают eSIM, могут активировать их в офисах продаж и обслуживания Beeline и испытать на себе все преимущества мировых технических инноваций.

eSIM (embedded sim)

Это встроенная в аппарат сим-карта, которая не требует физического взаимодействия с ней. Ее нельзя повредить, потерять или извлечь. Она может служить дополнительной сим-картой в телефоне с уже действующей физической сим-картой. Пока технология поддерживается преимущественно только последними аппаратами моделей iPhone и Google Pixel. 

Основные преимущества eSIM:

  1. Возможность использования двух номеров на одном устройстве с единственным слотом для сим-карты.
  2. Безопасность. eSIM невозможно украсть, потерять или клонировать.
  3. Независимость от конкретного мобильного оператора.
  4. Удобство использования при выезде за пределы Кыргызстана.
  5. Быстрота процесса обслуживания и простота получения сервиса.

Как активировать eSIM

Необходимо прийти в любой из нижеуказанных офисов продаж и обслуживания Beeline c аппаратом, поддерживающим технологию eSIM, и получить уникальный QR-код для ее активации.

Активировать eSIM можно в офисах Beeline:

  • ТРЦ Asia Mall;
  • ТРЦ «Бишкек Парк»;
  • ТЦ «ГУМ»;
  • ТЦ «ЦУМ 1»;
  • ТЦ «ЦУМ 2»;
  • БЦ «Асыл-Таш» (центральный офис Beeline);
  • ТЦ Vefa Center;
  • ТЦ Beta Stores 2;
  • ТЦ «ЦУМ», Asia Store;
  • Samsung, улица Ахунбаева, 94/3;
  • ТЦ «ГУМ», «Мой телефон»,
  • Г/М «Глобус», AppleStore.

Подробности на сайте esim.beeline.kg.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/144533/
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