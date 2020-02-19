Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!

Open Digithon — это площадка для создания инновационных решений, где вы сможете найти новых единомышленников, пополнить знания и прокачать свои компетенции.
Beeline приглашает к участию всех желающих, в том числе начинающих предпринимателей, которым недостает опыта и экспертизы для реализации проектов.
Основная тема этого года: Инновационные проекты для решения социальных, экономических и экологических проблем общества Кыргызстана.
Мероприятие пройдет в несколько этапов:
• регистрация команд и прием заявок: с 18 февраля до 6 марта 2020 года по форме http://bit.ly/2Hz9s9F;
• отбор идей и объявление участников: с 9 по 13 марта 2020-го;
• образовательные тренинги для участников: 14 марта 2020 года;
• командная работа с менторами: с 14 по 28 марта 2020-го;
• финал конкурса: 28 марта 2020 года.
В рамках Open Digithon предусмотрена образовательная программа, куда Beeline приглашает в качестве менторов ведущих локальных и международных экспертов. В течение двух недель они работают с участниками над прототипами проектов. В этом году ожидаются гости из Казахстана, Украины и других стран.
Критерии отбора:
- отсутствие аналогичных идей;
- коммерческий успех (монетизация);
- жизнеспособность проекта;
- идеи для решения социальных, экономических или экологических проблем;
- проект должен четко решать одну из актуальных проблем Кыргызстана;
- проекты с цифровой составляющей.
Большая семья из активистов, студентов, программистов, маркетологов и предпринимателей соберется 28 марта в офисе Beeline для презентации своих идей. Лучшая идея, прошедшая судейский отбор, получит средства на развитие проекта.
Участие в Open Digithon бесплатно и открыто для всех. Подать заявку можно до 6 марта.
Вся актуальная информация на сайте проекта: skylab.kg.