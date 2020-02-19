Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!

Open Digithon — это площадка для создания инновационных решений, где вы сможете найти новых единомышленников, пополнить знания и прокачать свои компетенции.

Beeline приглашает к участию всех желающих, в том числе начинающих предпринимателей, которым недостает опыта и экспертизы для реализации проектов.

Основная тема этого года: Инновационные проекты для решения социальных, экономических и экологических проблем общества Кыргызстана.

Мероприятие пройдет в несколько этапов:

• регистрация команд и прием заявок: с 18 февраля до 6 марта 2020 года по форме http://bit.ly/2Hz9s9F;

• отбор идей и объявление участников: с 9 по 13 марта 2020-го;

• образовательные тренинги для участников: 14 марта 2020 года;

• командная работа с менторами: с 14 по 28 марта 2020-го;

• финал конкурса: 28 марта 2020 года.

В рамках Open Digithon предусмотрена образовательная программа, куда Beeline приглашает в качестве менторов ведущих локальных и международных экспертов. В течение двух недель они работают с участниками над прототипами проектов. В этом году ожидаются гости из Казахстана, Украины и других стран.

Критерии отбора:

отсутствие аналогичных идей;

коммерческий успех (монетизация);

жизнеспособность проекта;

идеи для решения социальных, экономических или экологических проблем;

проект должен четко решать одну из актуальных проблем Кыргызстана;

проекты с цифровой составляющей.

Большая семья из активистов, студентов, программистов, маркетологов и предпринимателей соберется 28 марта в офисе Beeline для презентации своих идей. Лучшая идея, прошедшая судейский отбор, получит средства на развитие проекта.

Участие в Open Digithon бесплатно и открыто для всех. Подать заявку можно до 6 марта.

Вся актуальная информация на сайте проекта: skylab.kg.