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Бизнес

Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!

Open Digithon — это площадка для создания инновационных решений, где вы сможете найти новых единомышленников, пополнить знания и прокачать свои компетенции.

Beeline приглашает к участию всех желающих, в том числе начинающих предпринимателей, которым недостает опыта и экспертизы для реализации проектов.

Основная тема этого года: Инновационные проекты для решения социальных, экономических и экологических проблем общества Кыргызстана. 

Мероприятие пройдет в несколько этапов:

• регистрация команд и прием заявок: с 18 февраля до 6 марта 2020 года по форме http://bit.ly/2Hz9s9F;
• отбор идей и объявление участников: с 9 по 13 марта 2020-го;
• образовательные тренинги для участников: 14 марта 2020 года;
• командная работа с менторами: с 14 по 28 марта 2020-го;
• финал конкурса: 28 марта 2020 года.

В рамках Open Digithon предусмотрена образовательная программа, куда Beeline приглашает в качестве менторов ведущих локальных и международных экспертов. В течение двух недель они работают с участниками над прототипами проектов. В этом году ожидаются гости из Казахстана, Украины и других стран.

Критерии отбора:

  • отсутствие аналогичных идей;
  • коммерческий успех (монетизация);
  • жизнеспособность проекта;
  • идеи для решения социальных, экономических или экологических проблем;
  • проект должен четко решать одну из актуальных проблем Кыргызстана;
  • проекты с цифровой составляющей.

Большая семья из активистов, студентов, программистов, маркетологов и предпринимателей соберется 28 марта в офисе Beeline для презентации своих идей. Лучшая идея, прошедшая судейский отбор, получит средства на развитие проекта.

Участие в Open Digithon бесплатно и открыто для всех. Подать заявку можно до 6 марта.

 Вся актуальная информация на сайте проекта: skylab.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/144112/
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