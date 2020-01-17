Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны

Компания Beeline официально открыла первый кол-центр в Оше. Это также первый подобный контакт-центр среди мобильных операторов.

Звонки от абонентов южный кол-центр начал принимать еще 22 октября 2019 года, а в новое, полностью оборудованное здание переехал в декабре. Сегодня, 17 января, официальное открытие центра провел генеральный директор компании «Скай Мобайл» Евгений Кражан. Мероприятие также поддержала городская администрация в лице начальника отдела экономики, финансов и инвестиций мэрии Оша Талантбека Каюмова. Он подчеркнул, что Beeline является первым мобильным оператором, открывшим контакт-центр на юге, и выразил ему признательность за вклад в развитие цифровизации страны.

— Большая часть базы абонентов компании Beeline расположена на юге, именно поэтому для лучшего взаимодействия с клиентами было принято решение создать отдельный контакт-центр для этого региона, — пояснил генеральный директор «Скай Мобайл» Евгений Кражан. — Благодаря единому менталитету и языку общения проблемы клиентов решаются быстрее и эффективнее. Мы также понимаем, что для южных регионов очень остро стоит проблема трудоустройства, поэтому стараемся создавать здесь рабочие места для молодых специалистов.

Для более детального погружения в работу операторов Евгений Кражан принял несколько звонков от клиентов самостоятельно. Он проконсультировал звонящих по вопросам актуальных тарифов компании и поинтересовался у них, какие пожелания и комментарии они могут озвучить в адрес Beeline.

Операторы принимают звонки на двух языках: кыргызском и узбекском, в скором времени также добавится таджикский.

Для сотрудников кол-центра введена гибкая система мотивации — чем лучше показатели, тем выше оплата труда; современно оборудованы рабочие места, внедрена функция обучения операторов и улучшения сервиса в офисах продаж и обслуживания.

Руководитель службы клиентского счастья «Скай Мобайл» Эльвира Куручбекова сообщила, что кол-центр в компании это еще и «кузница кадров», и отличные карьерные возможности.

— Из нашей практики можно сказать, что из ребят, начавших карьеру в контакт-центре, получаются отличные cпециалисты по работе с клиентами, маркетологи и даже IT-специалисты, потому что они как никто другой понимают боли и проблемы клиентов и знакомы с системами и платформами, чтобы эти проблемы эффективно решать. При хороших показателях у сотрудников кол-центров есть возможность очень быстро вырасти и продвинуться по карьерной лестнице как в Оше, так и в Бишкеке.