Пожарный расчет и запах дыма. Как прошли учения в бизнес-центре «Асыл-Таш»

Как вести себя во время пожаров в местах массового скопления людей, бизнес- и торговых центрах, знают далеко не все кыргызстанцы. Хотя это может спасти жизнь. В компании Beeline Кыргызстан позаботились о противопожарной безопасности — в бизнес-центре «Асыл-Таш», где расположен головной офис, прошли учения.

Имитация чрезвычайной ситуации была проведена настолько реалистично, что обеспокоенные горожане снимали происходящее на видео.

Даже несмотря на то, что о проведении учений компания известила заранее.

А беспокойство вполне оправдано: пожарная машина возле здания БЦ, звук сирены, запах дыма... В реальности в такой ситуации не пожелаешь оказаться никому.

Ровно в 16.00 в здании прозвучала звуковая пожарная тревога, всех сотрудников эвакуировали. По тревоге прибыл пожарный расчет. Он имитировал тушение пожара в здании БЦ «Асыл-Таш» в помещениях Beeline. А вот возле бизнес-центра сотрудники МЧС показали работу огнетушителей на реальных источниках огня. Уметь ими пользоваться — также необходимый навык, который может спасти жизнь.

Показали спасатели и порядок спасения пострадавших во время пожара — девушку спустили с третьего этажа на специальном оборудовании, после чего оказали первую медпомощь.

Сотрудников обучили первым действиям скорой помощи — искусственному дыханию, приему Геймлиха и даже дефибрилляции сердца. Бакыт Самратов

Руководитель службы безопасности Beeline Кыргызстан Бакыт Самратов отметил, что уже несколько дней подряд в компании проводятся тренинги по безопасности: чрезвычайным ситуациям, противодействию терроризму и основам обеспечения пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи и спасению жизни.

«Очень хочется надеяться, что в жизни никому из сотрудников эти навыки не пригодятся на практике, но теоретическая часть должна быть знакома каждому гражданину», — отметил он.

Противопожарные учения и проверка аварийных выходов и сигнализации в компании проходят в обязательном порядке ежегодно до наступления зимы — пожароопасного периода.

По словам PR-менеджера Beeline Кыргызстан Марины Ким, благодаря таким учениям люди действуют более уверенно в случае попадания в чрезвычайную ситуацию. Это может оказаться ключевыми для выживания.

«Казалось бы, только имитация, игра, но такие игры всегда помогают приобрести практические навыки, которые могут спасти вам жизнь», — отметила она.

Учения организованы сотрудниками ООО «Скай Мобайл» (Beeline Кыргызстан) совместно с Техно тренинг центром, сотрудниками МЧС, Госэкотехинспекции, Академии МВД КР и представителями БЦ «Асыл-Таш».