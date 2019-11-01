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Бизнес

Beeline открывает новый офис продаж и обслуживания в «Бишкек парке»

Прошли те времена, когда абонент, приходя в офис продаж и обслуживания своего мобильного оператора, стоял в очереди в ожидании ответа или сидел на расшатанном стульчике в ожидании своей очереди. Теперь сотовые операторы понимают, что фокус на клиента должен не просто оставаться на словах, и активно внедряют его в отношения с клиентом.

Мобильный оператор для любого абонента начинается с офиса продаж и обслуживания. Beeline старается делать свои офисы уникальными по дизайну и удобству, следуя своей миссии — улучшая жизнь каждого, улучшать жизнь кыргызстанцев. В этот раз компания презентовала свой новый офис, открывшийся в ТРЦ «Бишкек парк». Как и остальные точки продаж и обслуживания компании, этот офис также является cервисной точкой по решению любых административных вопросов:

  • подключение тарифа,
  • восстановление номера,
  • выбор номера,
  • переоформление,
  • блокировка/разблокировка номера и других,

а еще — магазином смартфонов и аксессуаров к ним.

Между нами и клиентом нет стен и барьеров, мы максимально открыты, поэтому мы используем максимально удобный ресепшн для общения «глаза в глаза». 

менеджер по развитию продаж Beeline Кыргызстан Зумрат Ибрагимова.

— Более того, наш офис не огорожен никакими стенами. По всему периметру расставлены удобные мягкие пуфы, для того чтобы клиент с комфортом мог ожидать своей очереди или решения по рассрочке или услуге, — говорит менеджер по развитию продаж Beeline Кыргызстан Зумрат Ибрагимова. — В некоторых наших офисах мы поставили детские зоны, например, чтобы маленьким клиентам тоже было комфортно ожидание сервиса. В целом, мы хотим сказать, что к офисам продаж не стоит применять бизнес-подход в большей степени, это ведь, скорее, о человеке и его степени комфорта.

Напомним, что подобные офисы продаж и обслуживания у компании Beeline также присутствуют в ГУМе, БЦ «Орда», ЦУМе-2 и в скором времени ожидаются в ТЦ Asia Mall.
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