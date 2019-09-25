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Бизнес

Beeline Кыргызстан открыл коворкинг в Джалал-Абаде. Что это такое?

В понедельник, 23 сентября, в Джалал-Абадской областной библиотеке по инициативе Beeline Кыргызстан прошло открытие коворкинг-центра на базе областной библиотеки.

Такие центры — очень популярный формат среди молодежи на Западе, постепенно он завоевывает нишу и на нашем рынке.

Это место, где открытое сообщество людей с разными знаниями и навыками могут с пользой проводить время, обмениваясь идеями, используя компьютеры, книги и бесплатный скоростной интернет.

При поддержке Beeline Кыргызстан в помещении Джалал-Абадской областной библиотеки, выделенной под коворкинг, были проведены ремонтные работы, размещена новая эстетичная офисная мебель, комфортные диваны, удобная рабочая графитная доска для записей, а также стационарные компьютеры с доступом к интернету. Но Beeline Кыргызстан не ограничивается исключительно эстетической стороной создания подобной рабочей зоны, там планируется проведение ряда тренингов с целью дополнительного образования молодежи.

«Мы будем поддерживать этот коворкинг, проводить в нем интересные образовательные мероприятия, потому что мы, как первый цифровой оператор, понимаем, в каком стремительно изменяющемся мире нам приходится жить и работать и насколько важно поделиться знаниями в области развития информационных технологий с подрастающим поколением, — подчеркнул генеральный директор компании Beeline Кыргызстан Евгений Кражан. — Мы не случайно выбрали региональную библиотеку, для нас было важно, чтобы место было общедоступным и располагалось не в столице, где уровень доступа к инновациям существенно выше».

В наших планах — создание таких центров во всех регионах страны, чтобы у региональной молодежи также была возможность быстрого и бесплатного доступа к информации и знаниям.

Генеральный директор компании Beeline Кыргызстан Евгений Кражан
Двери коворкинг-центра открыты для всех желающих каждый будний день по адресу: город Джалал-Абад, площадь Ленина, 20. 

Beeline Кыргызстан — социально-ориентированный мобильный оператор, который поддерживает digital образование, вносит вклад в развитие общества и помогает молодежи строить свое будущее в рамках глобальной инициативы Маке your mark.
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