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Бизнес

Beeline запустил открытый аукцион красивых номеров

С сегодняшнего дня для всех желающих доступен аукцион красивых номеров от Beeline, который продлится две недели.

Vipnomer.beeline.kg

Аукцион будет проходить в режиме онлайн. Стартовая цена устанавливается от 1 сома до 100 тысяч сомов за один лот.

Красивый номер (в категориях VIP, Платина, Золото+) достанется тому пользователю, который даст наивысшую ставку. По истечении срока в две недели этому пользователю придет уведомление о выигрыше. Далее ему нужно будет прийти в офис продаж и обслуживания Beeline, оформить и оплатить лот (оплата производится наличными) и забрать sim-карту с номером.

Следует помнить, что ставка повышается в случае, если зарегистрироваться на сайте. Также там представлены развернутые ответы на часто задаваемые вопросы касательно аукциона и его механики.
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