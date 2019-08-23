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Бизнес

Плати автоналог просто — с приложением Balance.kg от Beeline

Чтобы оплатить налог на автомобиль, больше не нужно никуда идти. Это можно сделать, имея под рукой мобильный телефон и мобильное приложение Balance.kg от первого цифрового оператора Beeline.

Пользователям приложения доступна оплата автоналога без комиссии, минуя длинные очереди, сэкономив время и деньги.

Там же в приложении можно самостоятельно рассчитать свой налог, введя технические данные автомобиля.

Только в приложении Balance.kg есть опция распечатки чека об оплате. Чек можно распечатать:

  • во всех офисах продаж и обслуживания Beeline;
  • самостоятельно, отправив чек из приложения на свою электронную почту.

С приложением Balance.kg любые оплаты — просто!
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