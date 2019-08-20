«Умная» оплата налога на автотранспорт без комиссии через MegaPay

Теперь, для того чтобы уплатить налог на транспортное средство, автовладельцам не нужно тратить свое время, ехать в налоговую службу и уточнять размер обязательной выплаты.

Мобильный кошелек MegaPay предлагает «умную» оплату налога на движимое имущество с помощью смартфона. Стоимость налога подсчитывается в приложении автоматически, и для этого не нужно вводить сложную детальную информацию с техническими параметрами авто.

Необходимо добавить лишь ИНН и госномер автомобиля, этого достаточно для определения размера налога, оплатить который можно всего в несколько кликов, не выходя из приложения — в любое время и любом удобном месте и, что самое приятное, без комиссии!