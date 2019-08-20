11:57
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

«Умная» оплата налога на автотранспорт без комиссии через MegaPay

Теперь, для того чтобы уплатить налог на транспортное средство, автовладельцам не нужно тратить свое время, ехать в налоговую службу и уточнять размер обязательной выплаты.

Мобильный кошелек MegaPay предлагает «умную» оплату налога на движимое имущество с помощью смартфона. Стоимость налога подсчитывается в приложении автоматически, и для этого не нужно вводить сложную детальную информацию с техническими параметрами авто.

Необходимо добавить лишь ИНН и госномер автомобиля, этого достаточно для определения размера налога, оплатить который можно всего в несколько кликов, не выходя из приложения — в любое время и любом удобном месте и, что самое приятное, без комиссии!

Ссылка:
просмотров: 280
Версия для печати
Материалы по теме
Будущее, которое наступило сегодня
MegaPay — новый онлайн-сервис оплаты услуг
Популярные новости
&laquo;Нам угрожали связями в&nbsp;судах&raquo;: в&nbsp;Бишкеке развернулась битва за&nbsp;&laquo;золотую&raquo; землю «Нам угрожали связями в судах»: в Бишкеке развернулась битва за «золотую» землю
Школа &laquo;Газпром&raquo; начнет работу с&nbsp;1&nbsp;сентября Школа «Газпром» начнет работу с 1 сентября
Новый мобильный оператор &laquo;КТ&nbsp;Мобайл&raquo; начал работу в&nbsp;тестовом режиме Новый мобильный оператор «КТ Мобайл» начал работу в тестовом режиме
&laquo;Мама, это&nbsp;я! Срочно вышли денег&raquo; и&nbsp;другие уловки цифровых мошенников «Мама, это я! Срочно вышли денег» и другие уловки цифровых мошенников
Бизнес
&laquo;Умная&raquo; оплата налога на&nbsp;автотранспорт без комиссии через MegaPay «Умная» оплата налога на автотранспорт без комиссии через MegaPay
&laquo;Бакай Банк&raquo; выпустил новую карту Исламского финансового центра «Бакай Банк» выпустил новую карту Исламского финансового центра
Ремонт аэропорта &laquo;Кербен&raquo; завершен Ремонт аэропорта «Кербен» завершен
&laquo;Нам угрожали связями в&nbsp;судах&raquo;: в&nbsp;Бишкеке развернулась битва за&nbsp;&laquo;золотую&raquo; землю «Нам угрожали связями в судах»: в Бишкеке развернулась битва за «золотую» землю