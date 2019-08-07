Пользователи приложения Balance.kg могут оформить кредит за час

Первый цифровой оператор Beeline и микрофинансовые компании «АБН» и «Инком» запустили услугу моментальных кредитов в мобильном кошельке Balance.kg, пользователи которого могут взять в кредит до 30 тысяч сомов всего за пару кликов.

В апреле 2019 года Beeline и МФК «АБН» предоставили жителям столицы возможность брать беспроцентные кредиты до 5 тысяч сомов на 15, 30 или 60 дней. При оформлении кредита взимается комиссия, у МФК «АБН» она составляет от 60 до 600 сомов в зависимости от суммы и срока, на который выданы деньги.

Сегодня эта услуга доступна жителям Бишкека, Таласа, Нарына, Оша, Каракола, а также Сокулукского и Кара-Бууринского районов. В ближайшее время данные кредиты будут доступны и в других городах Кыргызстана.

В конце июня партнером Beeline стала и микрофинансовая компания «Инком», кредиты которой на данный момент доступны жителям столицы. Через «Инком» пользователи Balance.kg могут получить в кредит от 1 тысячи до 30 тысяч сомов также сроком до 60 дней. Кредиты выдаются с комиссией, информация по которой доступна в приложении.

Для того чтобы взять кредит, необходимо:

скачать приложение Balance.kg и зарегистрироваться в нем. Приложение доступно для абонентов всех трех мобильных операторов КР;

в разделе «Онлайн-банк» / «Получить кредит» выбрать кредитную организацию, где хотите оформить кредит;

оформить заявку и приложить фото необходимых документов.

Для кредитов до 10 тысяч сомов понадобится только паспорт, для больших сумм — паспорт и справка, подтверждающая доход. В течение часа заявка будет рассмотрена выбранной микрокредитной организацией, в случае одобрения средства будут зачислены на электронный кошелек.

При первом оформлении абоненту необходимо подъехать в любой из офисов микрокредитной организации и подписать кредитный договор. Для оформления последующих кредитов с помощью той же микрокредитной организации будет достаточно заполнить заявку онлайн. Более подробная информация об условиях выдачи кредитов доступна в приложении Balance.kg.