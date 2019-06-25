Олимпийский комитет КР участвовал в открытии штаб-квартиры МОК в Швейцарии

Президент Национального олимпийского комитета Кыргызстана Шаршенбек Абдыкеримов принял участие в открытии новой штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне (Швейцария).
Открытие «Олимпийского дома» состоялось 23 июня и приурочено к 125-летию МОК. В церемонии приняли участие 700 гостей, в том числе президент Швейцарии Ули Маурер, члены МОК, представители 206 национальных олимпийских комитетов и международных спортивных федераций, более 30 победителей и призеров Игр.
До открытия новой штаб-квартиры организация арендовала в Лозанне четыре офиса в разных частях города. Теперь же новое сооружение позволит 500 сотрудникам МОК работать в одном месте.
Выступая перед гостями, президент МОК Томас Бах сказал: «Моим дорогим друзьям и соратникам МОК, 206 национальным олимпийским комитетам, международным спортивным федерациям, всем дорогим членам олимпийской семьи, собравшимся здесь сегодня, я говорю «Добро пожаловать домой!».