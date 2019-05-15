«Бакай Банк» предлагает своим клиентам новый вид услуги на отечественном банковском рынке — открытие обезличенных металлических счетов (ОМС). Это удобный способ вложить деньги в драгоценные металлы и заработать на росте их стоимости.

«Бакай Банк» первым из всех банков получил в 2017 году соответствующую лицензию Национального банка на право проведения операций по обезличенным металлическим счетам. Все подробности о новой услуге как о способе инвестирования в драгоценные металлы в безналичном виде рассказал сотрудник казначейства ОАО «Бакай Банк» Жетиген Жакыпов.

— Расскажите о новом продукте ОМС. Что это такое? Что он собой представляет?

— ОМС — это обезличенный металлический счет. Это один из простых и удобных вариантов инвестиций в драгоценные металлы.

Благодаря ОМС вы можете инвестировать свои денежные средства в три вида драгоценных металлов: золото, серебро и платину.

Стоит отметить, что это счет, открываемый в граммах драгоценного металла, который будет отражать информацию о приобретенном драгоценном металле без сведений о пробе, номере слитка и производителе.

— Какие преимущества у него есть?

— Преимуществ у этого продукта несколько. К примеру, это диверсификация инвестиционного портфеля. Что это подразумевает? У населения сложилась привычка хранить свои сбережения в иностранной валюте, на депозитах в банке либо вкладывая в недвижимость. Мы предлагаем своим клиентам еще один альтернативный способ сбережения — это вложение денежных средств в обезличенные металлические счета. Если обратиться к истории, то человечество испокон веков использовало золото как инструмент сбережения и платежное средство. И если посмотреть на ценовую динамику золота, то можно увидеть, что данный драгоценный металл только увеличивается в цене.

Следующее преимущество — высокая ликвидность. То есть превращение ваших драгоценных металлов на обезличенном металлическом счете в денежный актив не представляет особых трудностей. Клиент приходит в банк, пишет заявление, происходит конвертация, и он забирает свои деньги в течение нескольких минут. Также удобно отсутствие проблем и расходов для организации хранения и транспортировки драгметаллов. Например, при покупке слитка золота вы должны обеспечить безопасную транспортировку и организовать условия хранения. Когда у вас драгоценные металлы находятся на обезличенном металлическом счете, то не возникает таких проблем.

Еще одно преимущество — доступность, потому что вложение в драгметаллы начинается с 0,1 грамма для золота и платины, с 1 грамма — для серебра.

Мы это сделали для того, чтобы любой житель Кыргызстана и гость нашей столицы могли купить драгоценный металл, начиная с данных минимальных порогов.

Кроме того, еще одна выгода — это отсутствие налогов. Если клиент положил на счет определенную сумму в золоте и его цена со временем выросла, то он может нам его продать. А доход, полученный за счет разницы между покупкой и продажей, не облагается налогом.

— Есть ли различия по стоимости между аффинированным мерным слитком и ОМС?

— Банки работают с золотыми аффинированными слитками, эмитируемыми Национальным банком Кыргызской Республики, весом от 1 грамма до 100 граммов. Если сравнить цены 1 грамма золота на ОМС и 1 грамма золотого слитка, то разница будет существенной. В данном случае слиток будет стоить намного дороже из-за заложенных высоких издержек при его изготовлении. В случае с драгметаллами на ОМС нет необходимости учитывать индивидуальные характеристики слитка, так как стоимость максимально приближена к мировым ценам на драгоценные металлы. Также одним из принципиальных преимуществ является отсутствие необходимости экспертизы драгметалла на ОМС, что освобождает клиентов от дополнительных затрат.

— Расскажите подробнее, как происходит процедура открытия обезличенного металлического счета?

— Когда вы приходите в «Бакай Банк» и хотите открыть ОМС в золоте, вас проконсультируют наши специалисты, откроют счет и по курсу банка на момент обращения переведут ваши деньги в определенное количество граммов золота. Срок договора бессрочный, он заключается один раз и действует до момента расторжения одной из сторон.

Затем в любой день (через день, месяц, год и более), когда вы захотите или когда вас устроит цена на золото, вы сможете забрать свои деньги.

Происходит обычная конвертация, и вы получаете деньги. Также необязательно продавать весь объем своего драгоценного металла. Вы можете частично уменьшать или увеличивать количество ваших драгоценных металлов на обезличенном металлическом счете.

— А если сравнивать с депозитом, то что все-таки выгоднее?

— Точного ответа нет. Разница в том, что по сравнению со срочными депозитами на остатки по ОМС проценты не начисляются. Но также здесь надо учитывать тот факт, что вложение, например, в золото, всегда сопровождалось факторами стабильности и надежности данного актива, особенно для долгосрочного периода.

— Если сравнить цены на золото за последние годы, то как они менялись?

— Цена на золото за 2018 год сохранила свою стоимость в пределах $1 тысячи 312 за унцию. Если посмотреть с начала 2016-го по конец 2018-го, стоимость золота увеличилась на 22 процента. Также мы можем посмотреть цену в долгосрочном периоде с начала 2000-х годов, где стоимость увеличилась на 406 процентов. Кроме того, в ближайшем будущем появится новый продукт — карты «Элкарт», подвязанные к обезличенным металлическим счетам.

Вы сможете открыть «Элкарт» в драгоценном металле — золоте, серебре или платине на ваш выбор.

Принципиальное отличие от других платежных карт в том, что остатки по вашей карте отображаются в граммах драгоценного металла. Клиенты нашего банка с помощью данных карт могут обналичиваться в банкоматах в национальной валюте, а также проплачивать через POS-терминалы за товары и услуги. Данный продукт сделан для удобства клиентов, чтобы они имели доступ к своим активам в течение 24 часов семь дней в неделю.

С более подробной информацией по новой услуге можно ознакомиться на нашем сайте.

По вопросам открытия ОМС обращайтесь по номерам: 0312610061, с мобильного — 6111, WhatsApp — 0554006111.

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ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.