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Бизнес

Мобильный оператор О! продолжает наращивать емкость 4G LTE-сети по всей стране

Жители еще 51 населенного пункта Кыргызстана могут сегодня воспользоваться скоростным мобильным интернетом 4G от О!. Всего более 94 процентов населения республики имеют доступ к высокоскоростной мобильной технологии четвертого поколения от О!.

На днях технические специалисты компании завершили очередной этап работ, по итогам которых увеличилась зона действия сети 4G LTE, а также улучшилась емкость сети О!. В связи с приближением курортного сезона особый акцент сделан на расширение сети в Иссык-Кульской области.

  • Чуйская область: Токмак, Кант, Новопокровка, Люксембург, Суусамыр, Тунук, Кожомкул, Достук, Джал, Джаны-Джер, Гидрострой, Кой-Таш, Орок, Панфиловское, Сокулук, Беловодское;
  • Иссык-Кульская область: Балыкчи, Каракол, Бостери, Сары-Камыш, Кайырма-Арык, Ак-Сай, Кичи-Орюктю, Тосор;
  • Нарынская область: Тугол-Сай, Жер-Кёчкю;
  • Таласская область: Уч-Эмчек;
  • Ошская область: Монок, Курбу-Таш, Кирова, Боз-Ала, Арал, Ак-Терек, Шагым, Киров, Ош, Мырзаке;
  • Джалал-Абадская область: Ала-Бука, Базар-Коргон, Майлы-Суу, Токтогул, Джалал-Абад, Кыргыз-Гава, Гумхана;
  • Баткенская область: Пум, Майдан, Чакмак, Голбо, Айдаркен, Уч-Коргон.

«Запуск и расширение сети 4G LTE предоставляют кыргызстанцам новые возможности для работы, общения и образования онлайн. Выгодные по цене и разные по наполнению тарифы позволяют каждому подобрать нужный тариф в зависимости от характера и рода деятельности абонента», — отмечает коммерческий директор оператора Максим Сидоренко.

Компания активно продолжает расширение покрытия сети 4G LTE в Кыргызстане. За последние два года объем трафика передачи данных в сети О! вырос в 3,6 раза. С каждым днем пользователи скачивают все больше. Основываясь на этих данных, Мобильный оператор О! и строит свою сеть.

Только с начала года мобильный широкополосный интернет 4G LTE О! стал доступен сотням тысяч кыргызстанцев более чем из тысячи отдаленных населенных пунктов страны.

На сегодня О! — лидер по охвату и емкости 4G LTE-сети не только в республике, но и по сравнению с другими операторами соседних государств, а также в странах — участницах ЕАЭС.
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