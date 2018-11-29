Выиграйте 101 000 сомов и другие призы по акции «Плати картой» от «Бакай Банка»

Для выявления победителя суммы покупок, совершенных в долларах США, будут пересчитываться на сомы по курсу Национального банка. Таким образом, общая сумма покупок будет оценена в сомах.

Победителями станут картодержатели, совершившие безналичные платежи на максимальную сумму (объем платежей в денежном выражении в течение всего периода акции).

Призы

Гран-при (1-е место): «Золотая карта покупок с балансом 101 000 сомов» — карта Visa Gold с балансом 101 000 (сто одна тысяча) сомов;

— карта Visa Gold с балансом 101 000 (сто одна тысяча) сомов; топ-20: 5 ноутбуков, 5 телевизоров, 10 сотовых телефонов;

утешительные призы: 1 унция серебра 30 участникам акции.

Призовой фонд главного выигрыша акции «Плати картой», а также выплату всех налоговых обязательств, возникающих у победителя в связи с получением главного приза, обеспечивает банк.

При невозможности присутствия на церемонии награждения транспортные расходы, связанные с доставкой награды, победитель берет на себя.