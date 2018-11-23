«Бакай Банк» снизил процентные ставки на все виды кредитов

«Бакай Банк» снизил процентные ставки на коммерческие, потребительские и автокредиты с 22 ноября 2018 года на 6 процентов.

На сегодняшний день ОАО «Бакай Банк» для поддержки малого и среднего бизнеса пересмотрел процентные ставки по кредитам в национальной валюте, идет работа по упрощению документов необходимых для получения кредита.

Средние процентные ставки по коммерческим кредитам в кыргызских сомах — от 18 до 23 процентов, в долларах США от 12-16 процентов.

Кредиты выдаются на срок до пяти лет.

Новые процентные ставки на кредиты:

до 150 000 сомов — 28 процентов;

свыше 150 001 сома — до 750 000 — 23 процента;

свыше 750 001 сома — до 1 500 000 — 22 процента;

свыше 1 500 000 сомов до 5 000 000 сомов — 21 процент;

свыше 5 000 001 сома — до 7 500 000 — 19 процентов;

свыше 7 500 001 сома — 18 процентов.

«Как показывает практика, кредиты в национальной валюте более благоприятно влияют на сферу малого и среднего бизнеса и в свою очередь менее зависимы от внешних факторов, которые напрямую влияют на курс иностранной валюты», — отметил Начальник отдела микрокредитования Санжар Иманкулов.

«Бакай Банк» ведет активную работу по снижению процентных ставок по бизнес-кредитам в национальной валюте. «Упростили требования к перечню документов для получения кредита, и на сегодняшний день кредиты до 100 000 сомов можно получить в течение одного дня под самый минимальный перечень документов: это только паспорт и справка о заработной плате Начальник отдела микрокредитования ОАО «Бакай Банк» Санжар Иманкулов

Цели кредитования:

пополнение оборотного капитала (увеличение товарооборота);

приобретение основных средств (оборудование, автомашины, недвижимость — для развития бизнеса);

инвестиционные цели (строительство и ремонт коммерческой недвижимости);

потребительские цели при наличии действующего бизнеса.

По каждому кредиту рассчитывается эффективная процентная ставка.

В «Бакай Банке» действуют несколько видов кредитов: коммерческие, потребительские, кредиты под залог депозита, ипотека, банковские гарантии.

Со всеми видами кредитов ОАО «Бакай Банк» вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Головной офис ОАО «Бакай Банк»: г. Бишкек, ул. Исанова, 77; тел.: 0312610061, с мобильного: 6111, WhatsApp +996554006111.

***

ОАО «Бакай Банк» 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.