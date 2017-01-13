Самый эффективный мэр Бишкека. Народное голосование

Сегодня депутаты Бишкекского городского кенеша вновь выбрали мэром столицы Кыргызстана Албека Ибраимова. Первый раз он вступил в эту должность 27 февраля 2016 года.

Всего с обретения республикой независимости в Бишкеке пост градоначальника занимали 14 человек. Из них трое последних являются представителями партии власти (СДПК).

Борис Силаев единственный, кого выбирали горожане. После этого мэры назначались президентом напрямую, потом это право перешло депутатам столичного кенеша.

Среди мэров несколько человек оказались фигурантами уголовных дел. Трое из них – Данияр Усенов, Арстанбек Ногоев и Нариман Тюлеев – осуждены. Правда, первые два заочно, так как успели покинуть республику.

Оцениваем работу градоначальников по тому, как в столице ремонтировались дороги, освещались улицы, убирался мусор, наводился порядок с общественным транспортом.

Самый эффективный мэр Бишкека (с 1990 по 2017 год)