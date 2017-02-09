Мэром Бишкека вновь стал Албек Ибраимов

Мэром Бишкека на ближайшие четыре года вновь стал Албек Ибраимов. Выборы состоялись сегодня.
За действующего градоначальника отдали 29 голосов, за его оппонента Нурдина Абдылдаева – 12. Против всех – 2.
Всего в выборах приняли участие 43 депутата. Победителю надо было набрать не менее 23 голосов.
Албеку Ибраимову 49 лет. Родился во Фрунзе. Почти год назад он был единственным кандидатом на пост мэра столицы и стал им. В настоящее время он работает с приставкой «и.о.»: по Закону «О статусе столицы» мэр выбирается на время действующего созыва горкенеша.
В 2006-2010-м занимался предпринимательской деятельностью. В 2011-2011-м – гендиректор СЭЗ «Бишкек», в 2011-2012-м – председатель правления ОАО «ТНК «Дастан», в 2012-2013-м – замруководителя аппарата президента КР, в 2013-2016-м - председатель правления, председатель совета директоров ОАО «МАМ».