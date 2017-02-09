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Бишкек-24

Мэром Бишкека вновь стал Албек Ибраимов

Мэром Бишкека на ближайшие четыре года вновь стал Албек Ибраимов. Выборы состоялись сегодня.

За действующего градоначальника отдали 29 голосов, за его оппонента Нурдина Абдылдаева – 12. Против всех – 2.

Всего в выборах приняли участие 43 депутата. Победителю надо было набрать не менее 23 голосов.

Албеку Ибраимову 49 лет. Родился во Фрунзе. Почти год назад он был единственным кандидатом на пост мэра столицы и стал им. В настоящее время он работает с приставкой «и.о.»: по Закону «О статусе столицы» мэр выбирается на время действующего созыва горкенеша.

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В 1994-м окончил Бишкекский коммерческий колледж, а в 1998-м – Кыргызский государственный национальный университет по специальности «экономист». Профессиональную деятельность Албек Ибраимов начал на заводе - мастером слесарно-механического участка «Тяжэлектромаша», в 1992-1996-м работал в цехе ОАО «Илбирс». В 1997-2001 годах – начальник отдела, комдиректор ОАО «Кыргызавтомаш», в 2002-2004-м – его исполнительный директор, в 2005-2006-м – уже советник министра промышленности, торговли и туризма.

В 2006-2010-м занимался предпринимательской деятельностью. В 2011-2011-м – гендиректор СЭЗ «Бишкек», в 2011-2012-м – председатель правления ОАО «ТНК «Дастан», в 2012-2013-м – замруководителя аппарата президента КР, в 2013-2016-м - председатель правления, председатель совета директоров ОАО «МАМ».

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В СМИ называют Ибраимова любимым кадром президента Алмазбека Атамбаева. Он сам гордится знакомством с главой государства. В 2016-м, кстати, вокруг этих двух фигур случился скандал по поводу земельного участка.
Ссылка: http://24.kg/bishkek_24/42986/
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