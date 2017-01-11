В Бишкеке сегодня выберут нового мэра

Депутаты Бишкекского городского кенеша сегодня выберут мэра столицы Кыргызстана. На должность градоначальника претендуют двое – и.о. мэра Албек Ибраимов и временно безработный Нурдин Абдылдаев.
Первого выдвинула коалиция большинства, второй - выдвиженец оппозиционной фракции «Онугуу-Прогресс». Еще одна фракция, не входящая в коалицию большинства БГК, «Мекеним Кыргызстан» и премьер-министр Кыргызстана не воспользовались правом выдвижения кандидатур на пост мэра.
Мэр выбирается на время действующего созыва БГК, выборы в который состоялись 11 декабря 2016 года. Нардепы приступили к работе в конце декабря прошлого года.