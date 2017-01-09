Кандидаты в мэры Бишкека. Пять отличий

Через два дня в Бишкеке состоятся выборы градоначальника. Претендуют на эту должность двое – и.о. мэра Албек Ибраимов и временно безработный Нурдин Абдылдаев.

Сегодня кандидаты представляют свои программы фракциям городского кенеша. Выбирать предстоит депутатам БГК. Горожанам такого права пока не дано.

Что известно о кандидатах? ИА «24.kg» собрало информацию.

Албек Ибраимов и Нурдин Абдылдаев

1. Столичные жители

Оба родились во Фрунзе с разницей в несколько лет: Нурдину Абдылдаеву 51 год, Албеку Ибраимову 49.

2. Многодетные отцы

Оба женаты, но у первого четверо детей, у второго – шестеро.

3. Нынешнее положение

Албек Ибраимов почти год назад был единственным кандидатом на пост мэра столицы и стал им. В настоящее время он работает с приставкой «и.о.»: по Закону «О статусе столицы» мэр выбирается на время действующего созыва горкенеша.

Нурдин Абдылдаев в настоящее время не имеет официальной должности. В 2016 году возглавлял предвыборный список кандидатов в депутаты Бишкекского городского кенеша от «Онугуу-Прогресса». Является учредителем двух компаний и одного общественного фонда.

4. Образование

Нурдин Абдылдаев в 2000-м окончил Бишкекскую финансово-экономическую академию по специальности «финансы и налоговая политика», в 2005-м - Дипломатическую академию МИД КР.

Албек Ибраимов окончил в 1994-м Бишкекский коммерческий колледж, а в 1998-м – Кыргызский государственный национальный университет по специальности «экономист».

5. Трудовая деятельность

Нурдин Абдылдаев в 1988 году стал оператором ЭВМ в главном вычислительном центре Государственного комитета статистики Киргизской ССР. Впоследствии занимался предпринимательской деятельностью в области производства и поставок нефтепродуктов.

В 2000 году возглавил ОсОО «Интергласс» — Токмакский стекольный завод. В 2005-м избран депутатом Жогорку Кенеша.

В 2007 году назначен заместителем министра промышленности, энергетики и топливных ресурсов. В январе 2011-го – и.о. губернатора Иссык-Кульской области, а в августе - заместитель министра государственного имущества. В 2014 году стал заместителем министра чрезвычайных ситуаций.

Профессиональную деятельность Албек Ибраимов начал на заводе - мастером слесарно-механического участка «Тяжэлектромаша», в 1992-1996-х работал в цехе ОАО «Илбирс». В 1997-2001 годах – начальник отдела, комдиректор ОАО «Кыргызавтомаш», в 2002-2004-х – его исполнительный директор, в 2005-2006-х – уже советник министра промышленности, торговли и туризма.

В 2006-2010-х занимался предпринимательской деятельностью. В 2011-2011-х – гендиректор СЭЗ «Бишкек», в 2011-2012-х – председатель правления ОАО «ТНК «Дастан», в 2012-2013-х – замруководителя аппарата президента КР, в 2013-2016-х - председатель правления, председатель совета директоров ОАО «МАМ».

В СМИ называют Ибраимова любимым кадром президента Алмазбека Атамбаева. Он сам гордится знакомством с главой государства. В 2016-м, кстати, вокруг этих двух фигур случился скандал по поводу земельного участка.