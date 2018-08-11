Законы не указ. В селе Чырпыкты машины массово заезжают на пляж

В селе Чырпыкты Иссык-Кульской области машины стали массово заезжать на пляж. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, большинство автомобилей припарковываются возле юрт, которые расположились на береговой линии. Автомобили подъезжают прямо к кромке воды.

По закону 500 метров от уреза воды озера Иссык-Куль в сторону побережья являются зоной санитарного режима. А первые 100 метров от воды — территорией наиболее строгого санитарного режима. На ней запрещают не связанное с непосредственной эксплуатацией природных и лечебных средств постоянное и временное проживание граждан, строительство объектов, размещение складских помещений, проведение мелиоративных и других земельных работ.

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