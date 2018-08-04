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Агент 024

Руководству МВД предлагают обеспечить всех милиционеров визитками

«Для укрепления взаимоуважения и тесной связи милиции с населением прошу руководство МВД обеспечить всех участковых милиционеров необходимым количеством визиток с полными данными участкового и служебного адреса ГОМ и ПОМ», — предложил бишкекчанин Улан Джумаков.

По его словам, в этом случае при встрече с гражданами участковые не будут долго представляться — называть имя, фамилию, звание, телефоны и адреса ГОМ и ПОМ, а просто дадут визитку. Такая практика уже давно есть во многих странах, где полицейские раздают визитки гражданам.

«И так деньги тратите на различные расходы, лучше потратьте в этот раз на благое дело. И вам же лучше будет, и населению спокойнее, когда у граждан есть визитка милиционера на всякий случай, а случаи бывают разные», — подчеркнул Улан Джумаков.
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