В отделе загса Московского района Чуйской области в селе Беловодском прием ведет только один специалист. Из-за этого образуются очереди, сообщили 24.kg читатели.

По их данным, прием ведут только в одном кабинете. Люди записываются с утра, но попадают на прием только после обеда. Посетителям негде даже посидеть в ожидании своей очереди.

В Государственной регистрационной службе подтвердили, что в этом отделе загса сейчас работает только один человек. Второй сотрудник находится в отпуске.

«Отдел загса в Московском районе маленький. В нем всего два специалиста. Штатная численность определяется исходя из проживающего в районе населения. Здание тоже небольшое. Оно не принадлежит ГРС. Его предоставило айыл окмоту. Скамеечки там есть, но при большом наплыве людей всем места может не хватить. Мы понимаем ситуацию, уже связались с заведующей. Она объяснила, что сейчас большой наплыв посетителей. Но все получат необходимые документы. Заведующая для этого даже работает до 20.00», — прокомментировали ситуацию в ГРС.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.