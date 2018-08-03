14:48
USD 68.09
EUR 79.11
RUB 1.08
Агент 024

В отделе загса Московского района — очереди. Работает только один специалист

В отделе загса Московского района Чуйской области в селе Беловодском прием ведет только один специалист. Из-за этого образуются очереди, сообщили 24.kg читатели.

По их данным, прием ведут только в одном кабинете. Люди записываются с утра, но попадают на прием только после обеда. Посетителям негде даже посидеть в ожидании своей очереди.

В Государственной регистрационной службе подтвердили, что в этом отделе загса сейчас работает только один человек. Второй сотрудник находится в отпуске.

«Отдел загса в Московском районе маленький. В нем всего два специалиста. Штатная численность определяется исходя из проживающего в районе населения. Здание тоже небольшое. Оно не принадлежит ГРС. Его предоставило айыл окмоту. Скамеечки там есть, но при большом наплыве людей всем места может не хватить. Мы понимаем ситуацию, уже связались с заведующей. Она объяснила, что сейчас большой наплыв посетителей. Но все получат необходимые документы. Заведующая для этого даже работает до 20.00», — прокомментировали ситуацию в ГРС.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 338
Версия для печати
Материалы по теме
Дорога Балыкчи — Корумду. Сельчане рискуют жизнью, потому что тротуаров нет
Свалку уберут. В мэрии отреагировали на жалобу «агента 024»
Видео, как в Кыргызстане дорогие авто грубо нарушают ПДД, появилось в Сети
Автолюбители возмущены. Ремонта дороги на перевале Тоо-Ашуу нет
В переулке Ильменском сносят детскую площадку, несмотря на протесты жителей
В Токмаке после прокладки газовых труб не стали восстанавливать асфальт
Протечку устранили. В мэрии отреагировали на жалобу «агента 024»
В Маевке житель засыпал водоем и огородил участок рядом с захоронением
После замены труб подвал дома в «Тунгуче» затопило содержимым канализации
Табличку, запрещающую парковку возле кафе, устанавливают таксисты
Популярные новости
Грубят и&nbsp;провоцируют. Отдыхающие жалуются: при въезде на&nbsp;Соленое озеро поборы Грубят и провоцируют. Отдыхающие жалуются: при въезде на Соленое озеро поборы
Мгновения жизни. Летний Чичкан и&nbsp;прогулка по&nbsp;Токтогулке Мгновения жизни. Летний Чичкан и прогулка по Токтогулке
Видео, как в&nbsp;Кыргызстане дорогие авто грубо нарушают ПДД, появилось в&nbsp;Сети Видео, как в Кыргызстане дорогие авто грубо нарушают ПДД, появилось в Сети
Очевидцы показали кадры самого длительного лунного затмения XXI века‍ Очевидцы показали кадры самого длительного лунного затмения XXI века‍
Бизнес
&laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; выделит выпускникам детских домов миллион сомов на&nbsp;образование «АЮ Холдинг» выделит выпускникам детских домов миллион сомов на образование
MegaCom&nbsp;&mdash; генеральный спонсор III Всемирных игр кочевников MegaCom — генеральный спонсор III Всемирных игр кочевников
Лучший способ сэкономить на&nbsp;звонках и&nbsp;Интернете в&nbsp;поездках Лучший способ сэкономить на звонках и Интернете в поездках
Зал ожидания международного аэропорта &laquo;Ош&raquo; расширили до&nbsp;1500 квадратных метров Зал ожидания международного аэропорта «Ош» расширили до 1500 квадратных метров