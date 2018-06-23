Автолюбители просят поставить знаки на объездной дороге

Водители просят поставить знаки на объездной дороге возле кафе «Гавайи». Об этом они написали на WhatsApp ИА«24.kg».

«И ведь кто-то додумался разрешить поворот через две полосы, по которым авто летят со скоростью 90 километров в час, а некоторые и еще выше. На асфальте с обеих сторон полно следов экстренного торможения. И такие ситуации там постоянно. Можно же ввести ограничение скорости хотя бы метров на 500 либо запретить поворот через опасные полосы и сделать места для разворотов на удалении», — написал читатель.