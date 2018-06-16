Жители попросили заасфальтировать переулок. Власти пообещали

В рубрике «Агент 024» мы регулярно публикуем запросы жителей Бишкека на благоустройство дорог. Жалоб в редакцию поступает немало. Это говорит о том, что работы у профильных городских служб — непочатый край. Несмотря на это, на публикации ИА «24.kg» с жалобами горожан столичная мэрия реагирует оперативно и устраняет проблемы. А как работает муниципалитет, если проблеме уже полвека, как у жителей переулка Сонкульского, которым долгие годы никто не занимался?

Гладко было на бумаге...

Известно, что в Бишкеке некоторые дороги ремонтируют с завидной регулярностью — чуть ли не каждые пять лет, а то и чаще. Другим повезло меньше. Есть в нашей столице и такие улицы и переулки, до которых службы благоустройства не добирались никогда. Один из них — Сонкульский переулок.

Вот как об этом написали в редакцию его жители: «Перекресток расположен в Октябрьском районе Бишкека. Он состоит из двух частей, на которые его делит улица Белорусская. Еще с советских времен переулок по документам числится заасфальтированным, но это не так. Ту половину, на которой живем мы, никогда не асфальтировали. Зимой переулок невозможно расчистить от снега: образуются ямы, промоины, лужи. Это единственный переулок в округе, который городские власти никогда не благоустраивали».

Слово мэра — закон?

Корреспондент ИА «24.kg», воспользовавшись встречей с мэром Албеком Ибраимовым на одном из мероприятий, рассказала ему о проблеме жителей Сонкульского переулка. «Мы обязательно рассмотрим обращение. Если в этом районе проходят дорожные работы, мы можем заодно включить в план. Если работы не проводятся, то включим в последующие годы», — ответил мэр нашему корреспонденту.

С надеждой на то, что слово мэра все-таки имеет вес и дело сдвинется с мертвой точки, жители переулка написали градоначальнику коллективное письмо.

Муниципальная администрация, рассмотрев обращение жителей переулка, сообщила им «радостную» весть о том, что «единственным заказчиком ремонта дорог в Бишкеке является МП «Бишкекасфальтсервис» и в титульный список по ремонту дорог на 2018 год переулок Сонкульский не включен». Да, вы не ошиблись: НЕ включен.

Надежда — наш компас

Люди уже было потеряли всякую надежду на то, что хоть когда-то смогут ездить и ходить по асфальтированной дороге, забудут про лужи и грязь. Но прямо перед нашей публикацией они получили еще одно письмо от столичного управления, в котором говорится, что «муниципальная администрация подаст заявку в МП «Бишкекасфальтсервис» о включении переулка Сонкульского в титульный список на реабилитацию и реконструкцию межквартальных и внутримикрорайонных дорог на 2019 год».

Мы очень надеемся, что мэрия не только подаст заявку, но и добьется включения переулка в титульный список на асфальтирование, чтобы дорога там оказалась проложенной не на бумаге, а на самом деле. Редакция ИА «24.kg» будет следить за этой показательной историей.