На Аламединском рынке легковушка стукнула маршрутку и скрылась

«На Аламединском рынке водитель легковушки ударил маршрутку и скрылся с места ДТП», — сообщили пользователи социальных сетей.

По их данным, водитель красного Matiz встал в крайний правый ряд. Но затем решил, что успеет на малолитражке обогнать других участников движения, которые ехали прямо и в своих рядах.

«Водитель разогнался, не успел остановиться и ударил маршрутку. А ведь мог бы и сбить человека, ведь там расположена остановка. При этом он тут же скрылся с места ДТП. Номер видно не слишком хорошо, но видно. Думаю, что индивида следует обязательно наказать: нельзя лихачить в местах, где ходит много народа», — написал пользователь.