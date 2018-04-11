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Очередь на КПП «Ак-Жол». Ускорить прохождение предлагают за деньги

На посту «Ак-Жол» на кыргызско-казахской границе пограничники искусственно создают очередь из машин, а несколько человек ходят и предлагают за 1500 сомов без очереди быстро пройти или проехать. Информацию об этом опубликовал в Facebook в группе «Черный список» пользователь Максат Кошуналиев.

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По его словам, при этом очередь только на кыргызской стороне границы.

В пресс-службе Пограничной службы отметили, что взяли сообщение на контроль.

«Мы отслеживаем всю информацию, касающуюся государственной границы, и реагируем на все заявления и жалобы граждан даже в социальных сетях. Мы связались с М.Конушалиевым для уточнения информации, изложенной им, и проведения дальнейшего расследования. Однако пока не получили ответа. Если его информация подтвердится, то ответственные лица понесут ответственность», — отметили в ведомстве.
 
В Пограничной службе добавили, что граждане могут звонить на месте по телефонам доверия ГПС КР, которые указаны на информационных щитах, установленных на каждом КПП.
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