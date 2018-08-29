Сооронбай Жээнбеков подписал соглашение о кыргызско-казахской границе

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О ратификации Соглашения между правительствами КР и РК о режиме кыргызско-казахской государственной границы».

Закон принят Жогорку Кенешем 28 июня. Соглашением определены правила содержания и пересечения госграницы, пропуска лиц, транспортных средств и перемещения грузов, товаров и животных, разрешения пограничных инцидентов, ведения хозяйственной, промысловой или иной деятельности, проведения общественно-политических, культурных или иных мероприятий.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Правительства Кыргызстана и Казахстана обоюдно решили, что государственная граница между двумя республиками «должна оставаться границей вечного мира и дружбы из поколения в поколение».