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Власть

Сооронбай Жээнбеков подписал соглашение о кыргызско-казахской границе

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О ратификации Соглашения между правительствами КР и РК о режиме кыргызско-казахской государственной границы».

Закон принят Жогорку Кенешем 28 июня. Соглашением определены правила содержания и пересечения госграницы, пропуска лиц, транспортных средств и перемещения грузов, товаров и животных, разрешения пограничных инцидентов, ведения хозяйственной, промысловой или иной деятельности, проведения общественно-политических, культурных или иных мероприятий.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Правительства Кыргызстана и Казахстана обоюдно решили, что государственная граница между двумя республиками «должна оставаться границей вечного мира и дружбы из поколения в поколение».
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