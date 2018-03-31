Как так? В торговом центре «Бишкек-парк» читают намаз на подземной парковке

В торговом центре «Бишкек-парк» читают намаз на территории подземной парковки. Посетители центра возмущены. Они считают, что это грубое нарушение правил противопожарной безопасности, сообщает очевидец.

Однако в самом «Бишкек-парке» так не считают.

«В нашем торгово-развлекательном центре есть намазкана. Площадь мужской части составляет 110 квадратных метров, в женской — 80 квадратов», — рассказали в «Бишкек-парке».

Комнаты для совершения религиозных ритуалов работают со дня открытия центра. Однако их не хватает для всех желающих.

В ТРК добавляют, что каждую пятницу сюда съезжаются люди на жума намаз, многие приезжают в последнюю минуту, и поэтому сложно контролировать их количество.

В «Бишкек-парке» не видят в этом никаких угроз для нештатных ситуаций, в том числе для возможного совершения теракта или возникновения пожара.