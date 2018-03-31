11:49
USD 68.43
EUR 84.35
RUB 1.20
Агент 024

Как так? В торговом центре «Бишкек-парк» читают намаз на подземной парковке

В торговом центре «Бишкек-парк» читают намаз на территории подземной парковки. Посетители центра возмущены. Они считают, что это грубое нарушение правил противопожарной безопасности, сообщает очевидец.

Однако в самом «Бишкек-парке» так не считают.

«В нашем торгово-развлекательном центре есть намазкана. Площадь мужской части составляет 110 квадратных метров, в женской — 80 квадратов», — рассказали в «Бишкек-парке».

Комнаты для совершения религиозных ритуалов работают со дня открытия центра. Однако их не хватает для всех желающих.

В ТРК добавляют, что каждую пятницу сюда съезжаются люди на жума намаз, многие приезжают в последнюю минуту, и поэтому сложно контролировать их количество.

В «Бишкек-парке» не видят в этом никаких угроз для нештатных ситуаций, в том числе для возможного совершения теракта или возникновения пожара.
Ссылка:
просмотров: 614
Версия для печати
Материалы по теме
Ак калпак на собаке. Активисты требуют с «Бишкек Парка» 10 миллионов сомов
Популярные новости
Дорожный знак на&nbsp;Южной магистрали. Ошибка или интересы сотрудников ГУОБДД? Дорожный знак на Южной магистрали. Ошибка или интересы сотрудников ГУОБДД?
У&nbsp;посольства Турции в&nbsp;Бишкеке ежедневно выстраиваются километровые очереди У посольства Турции в Бишкеке ежедневно выстраиваются километровые очереди
Жители дома на&nbsp;столичной улице Тыныстанова опасаются за&nbsp;свои жизни Жители дома на столичной улице Тыныстанова опасаются за свои жизни
Питон едва не&nbsp;задушил заклинателя змей, пока зрители снимали все на&nbsp;камеру Питон едва не задушил заклинателя змей, пока зрители снимали все на камеру
Бизнес
Дети говорят о&nbsp;деньгах. Итоги Всемирной недели денег с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Дети говорят о деньгах. Итоги Всемирной недели денег с «Бакай Банком»
ОАО &laquo;МАМ&raquo; поддержало выпуск сказок и&nbsp;легенд Ч.&nbsp;Айтматова по&nbsp;системе Брайля ОАО «МАМ» поддержало выпуск сказок и легенд Ч. Айтматова по системе Брайля
&laquo;Бакай Банк&raquo; запустил мобильное приложение &laquo;Бакай Элсом&raquo; «Бакай Банк» запустил мобильное приложение «Бакай Элсом»
&laquo;О!Кино&raquo; доступно для людей с&nbsp;нарушением слуха и&nbsp;зрения «О!Кино» доступно для людей с нарушением слуха и зрения