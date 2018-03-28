Мать тройняшек не может получить квартиру в Бишкеке

Мать тройняшек Татьяна Гатыжская не может получить квартиру в Бишкеке. Об этом она сообщила ИА «24.kg».

По словам женщины, родила она в 2015 году. «Слышала, что государство выдает сертификаты на квартиру, как слышала и то, что мамочкам, которые почти в одно и то же время родили тройняшек, подарили жилье. Меня же почему-то обошли стороной. Через месяц после рождения акимиат оказал материальную помощь в 80 тысяч сомов. После от государства не было никаких подарков», — посетовала Татьяна Гатыжская.

Она добавила, что дважды обращалась к мэру города и ждет звонка.

В пресс-службе мэрии ИА «24.kg» сообщили, что муж Татьяны Гатыжской с 22 января 2016 года состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Первомайской районной администрации. По состоянию на 19 января 2018 года его очередь в общем списке граждан на получение жилья была под № 881, а в льготном списке — № 491.

«По законодательству жилые помещения предоставляются нуждающимся гражданам по очереди по месту жительства или по месту работы. Очередность определяется по времени принятия на учет. Граждане, имеющие первоочередное право на жилье, учитываются в отдельных списках. Вопрос о предоставлении гражданам социального жилья будет рассмотрен по мере строительства и ввода в эксплуатацию муниципальных жилых домов», — пояснили в муниципалитете.