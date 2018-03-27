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Агент 024

Дорожный знак на Южной магистрали. Ошибка или интересы сотрудников ГУОБДД?

На Южной магистрали у поворота на улицу Малдыбаева в сторону 10-го микрорайона поставили знак «Место для разворота», который запрещает поворот налево. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

«Теперь, чтобы попасть на Малдыбаева или в 10-й микрорайон, нужно отстоять пробку на Байтика Баатыра, увеличив ее. Для чего это было сделано, непонятно. Из-за глупости или в интересах «гаишников», которые теперь там постоянно дежурят?» — написал автолюбитель.

«Чтобы сделать безопасным этот перекресток, лучше бы сделали выезд из 10-го микрорайона только направо, а разворот — через разрыв через 100 метров, если надо ехать на восток», — предложил читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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