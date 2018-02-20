Налоговые декларации в Кыргызстане должны заполнять бесплатно. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственной налоговой службе.
Ранее читатели рассказали, что в Московском районе налоговую декларацию предлагают заполнить за 200 сомов, при этом делают ошибки в документе.
В ГНС пояснили, что в налоговых органах не могут находиться посторонние люди.
Что касается консультантов в налоговой Московского района, там работает индивидуальный предприниматель, арендовавший у Фонда по управлению государственным имуществом фойе, которое не относится к помещению «единого окна».
Если частные лица оказывают консультационные услуги, они должны арендовать помещение, брать патент, платить налоги, но вне нашего помещения. Сотрудники налоговых органов оказывают услуги бесплатно.Пресс-служба ГНС КР
Напомним, юридические лица до 1 марта, а физические лица до 1 апреля должны отчитаться в налоговых органах о полученных за прошлый год доходах, а также представить информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельных участках.
За несвоевременное представление ЕНД предусмотрен административный штраф в 2 тысячи сомов для физических лиц и 10 тысяч сомов для юридических.
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