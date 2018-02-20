Налоговые декларации в Кыргызстане должны заполнять бесплатно. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственной налоговой службе.

Ранее читатели рассказали, что в Московском районе налоговую декларацию предлагают заполнить за 200 сомов, при этом делают ошибки в документе.

В ГНС пояснили, что в налоговых органах не могут находиться посторонние люди.

Если частные лица оказывают консультационные услуги, они должны арендовать помещение, брать патент, платить налоги, но вне нашего помещения. Сотрудники налоговых органов оказывают услуги бесплатно. Пресс-служба ГНС КР

Что касается консультантов в налоговой Московского района, там работает индивидуальный предприниматель, арендовавший у Фонда по управлению государственным имуществом фойе, которое не относится к помещению «единого окна».

Напомним, юридические лица до 1 марта, а физические лица до 1 апреля должны отчитаться в налоговых органах о полученных за прошлый год доходах, а также представить информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельных участках.

За несвоевременное представление ЕНД предусмотрен административный штраф в 2 тысячи сомов для физических лиц и 10 тысяч сомов для юридических.

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