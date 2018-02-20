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Агент 024

В Московском районе за заполнение налоговой декларации взимают 200 сомов

В Московском районе Чуйской области за заполнение налоговой декларации взимают 200 сомов. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.

«В налоговой Московского района две женщины предлагают заполнить декларацию за 200 сомов. При этом делают ошибки и просят повторно заплатить, чтобы исправить неточности. В самой налоговой секретарь оказывает услуги бесплатно», — рассказал читатель.

Напомним, юридические лица до 1 марта, а физические лица до 1 апреля должны отчитаться в налоговых органах о полученных за прошлый год доходах, а также представить информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельных участках.

За несвоевременное представление ЕНД предусмотрен административный штраф в 2 тысячи сомов для физических и 10 тысяч сомов — для юридических лиц.

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